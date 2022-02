Equipe de France: Hamraoui de retour chez les Bleues

Corinne Diacre a annoncé ce mardi les noms des joueuses retenues pour le prochain Tournoi de France. Comme attendu, la sélectionneure de l'équipe de France a officialisé le retour de Kheira Hamraoui. Eugénie Le Sommer est elle absente.

Kheira Hamraoui est bien de retour. Comme annoncé par RMC Sport ce mardi, la milieue du Paris Saint-Germain a été convoquée par Corinne Diacre pour le Tournoi de France 2022, dernière grande échéance avant l'Euro féminin de football l'été prochain. Cette compétition amicale sera une grande répétition pour les Bleues face à ces adversaires de qualité. Après une entrée en lice face à la Finlande (le 16/02), les coéquipières de Wendie Renard défieront le Brésil (le 19/02) puis les Pays-Bas (le 22/02). A coup sûr, la liste qui sera dévoilée cette semaine dessinera l'ensemble du groupe qui partira en Angleterre.

Un retour prévu de longue date

Corinne Diacre a justifié son retour: "J'avais décidé de l'appeler en octobre dernier mais je n'avais pas pu l'avoir car elle s'était blessée. En novembre, ce n'était pas possible par rapport à l'histoire que l'on connaît. C'était l'occasion de la voir. Ces performances de ces derniers temps me pousse à la voir. Les joueuses qui composent l'équipe de France sont professionnelles. Kheira est performante. L'histoire qui est sortie relève du domaine privé. Il faudra faire preuve de beaucoupe d'humanité car il ne faut pas oublier que Kheira est une victime", a expliqué la sélectionneure des Bleues.

Près de trois ans après sa dernière sélection (le 4 avril 2019), la Parisienne a donc l'opportunité de marquer des points chez les Bleues, elle qui brille depuis son retour à la compétition avec le PSG fin janvier.

Le Sommer absente

Autre choix fort de la part de Corinne Diacre: l'absence d'Eugénie Le Sommer. La meilleure buteuse de l'histoire de la sélection (86 buts) est une nouvelle fois snobée par la sélectionneure, malgré son retour à Lyon depuis janvier. "Un choix du moment", martèle Corinne Diacre, qui assure que ce stage va lui permettre de "faire une revue d'effectif" pour "consolider des choses qui fonctionnent bien."

"Il y a 25 joueuses, avec un mélange d'expérience et de jeunesse. L'idée est de rester dans la continuité des derniers rassemblements. Une grande partie composera la liste finale. Eugénie on a pas besoin de l'essayer, on la connaît. Cela fait partie des choix que j'ai fait sur ce rassemblement. J'ai besoin d'un mélange d'expérience et de jeunesse. Eugénie n'est pas dans la liste mais il y en a d'autres. Les places commencent à être chères. Plus le temps avance, plus cela va être compliqué mais la vérité d'un jour n'est jamais celle du lendemain donc je ne peux pas vous dire si Eugénie sera dans la liste pour l'Euro", a poursuivi Corinne Diacre.

Si Le Sommer est absente, une autre Lyonnaise fait son retour dans le groupe. Blessée en novembre, Wendie Renard, nommée capitaine jusqu'à l'Euro, est de retour dans la défense des Bleues pour guider ses coéquipières, qui joueront au Havre et à Caen.