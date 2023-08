Espagne: comment va se dérouler l'assemblée extraordinaire qui pourrait décider du sort de Luis Rubiales

Après sa vidéo d'excuse, Luis Rubiales reprendra la parole ce vendredi lors d'une Assemblée dite "extraordinaire" convoquée par la RFEF. Le président de la Fédération espagnole devra être plus que convaincant pour rester en poste. Sa place à la tête du football espagnol est très menacée.

Le président de la Fédération espagnole Luis Rubiales est dans la tourmente depuis son baiser forcé à la joueuse espagnole Jenni Hermoso lors de la remise des médailles après le sacre des Espagnoles en finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre. Depuis, de nombreux politiques se sont mêlés au dossier. Le gouvernement espagnol a demandé une enquête urgente et qui se doit d'être "transparente".

Mercredi, c'est Jenni Hermoso, principale victime de cette polémique, qui réclamait des "mesures exemplaires" contre le président de la Fédération. La FIFPRO a ensuite demandé l'ouverture d'une enquête de la FIFA et la ligue professionnelle de football féminin espagnol a exigé la mise à pied de Luis Rubiales.

Luis Rubiales devra répondre de ses actes

Ce vendredi, Luis Rubiales fera face à une Assemblée dite "extraordinaire" qui s'annonce cruciale pour son avenir à la tête de la Fédération. Il devra répondre de ses actes. En temps normal, l'instance ne tient que deux assemblées générales par an. Cette Assemblée a été convoqué suite aux faits reprochés à Luis Rubiales mais aussi après que les présidents des ligues régionales aient exclu la possibilité de publier une déclaration commune pour défendre Luis Rubiales selon Relevo.

Au programme de cette assemblée, la RFEF va revenir sur plusieurs points selon le média espagnol. L'ordre du jour qui est annoncé comporte la constitution de l'Assemblée après vérificiation du quorum minimal requis, la désignation des trois membres de l'Assemblée chargés de vérifier les procs verbaux, le rapport sur la Coupe du monde féminine 2023, le rapport sur le nouveau plan stratégique pour le football féminin et la création du comité stratégique pour le développement du sport féminin.

Rubiales a de nombreux soutiens mais risque d'en perdre

Comme annoncé sur le site de la RFEF, 140 membres composent ces assemblées dont 120 élus parmis lesquels on retrouve Luis Rubiales, président de la Fédération, les 19 présidents des Fédérations régionales et les membres élus des clubs. Sur les 140 membres présents ce vendredi, il y a seulement six femmes précise Relevo.

Selon Relevo, de nombreux membres de cette Assemblée apporteront leur soutien à Luis Rubiales Au cours de son mandat, le président de la Fédération espagnole a su gagner la confiance de la plupart des Fédérations régionales, au début opposées au président de la Fédération, en donnant notamment un coup de pouce financier de 100 000€. Cependant, toujours d'après Relevo, Luis Rubiales devrait perdre quelques soutiens.

Sa dernière apparition en tant que président?

L'affaire a pris une véritable ampleur politique en Espagne. Yolanda Diaz, la vice-présidente du gouvernement, a appelé à la démission de l'actuel président de la RFEF.

Victor Francos, président du Conseil supérieur des sports (CSD) a le pouvoir de saisir le tribunal arbitral du sport espagnol (TAD) afin d'écarter Luis Rubiales. La RFEF peut également démettre de ses fonctions son président via une motion de censure. Pour cela, il faudra que 46 des 140 membres acceptent de la présenter et qu'ils proposent un candidat pour remplacer Luis Rubiales. Si cette étape est passée, l'Assemblée fédérative convoquera ensuite un débat protocolaire en amont du traditionnel vote. Le nouveau candidat doit êtré élu à la majorité absolue.

En poste depuis 2018, Luis Rubiales n'a jamais été autant proche de la sortie selon Relevo. Ce vendredi, il pourrait faire sa dernière apparition publique en tant que président de la Fédération espagnole de football.