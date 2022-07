États-Unis: l'ancienne gardienne Hope Solo écope de deux ans de prison pour conduite en état d'ivresse

Ancienne gardienne des États-Unis, Hope Solo vient d’écoper d’une peine de prison de deux ans de prison avec sursis pour conduite en état d’ivresse, en présence de ses deux jumeaux.

Arrêtée en mars dernier pour conduite en état d'ivresse alors qu'elle était avec ses jumeaux de deux ans, Hope Solo a été condamnée à deux ans de prison avec sursis ainsi que d'une amende de 2.500 dollars (2.450 euros) plus 600 dollars (590 euros) de frais de laboratoire. Pendant deux ans, elle devra consulter un expert en toxicomanie agréé par le tribunal et suivre tout autre traitement imposé par le tribunal, selon le bureau du procureur, cité par le New York Times. Elle a également dû rendre son permis de conduire et ne pourra pas conduire une voiture tant qu'elle ne l'aura pas récupéré. Les accusations de délit de maltraitance d'enfants et de résistance à un officier public ont été abandonnées.

Retraitée depuis 2016, la gardienne aux 202 sélections (40 ans) a réagi à cette condamnation sur Twitter : "Je suis fière de la maternité et de ce que mon mari et moi avons fait jour après jour pendant plus de deux ans, tout au long de la pandémie, avec nos jumeaux. Bien que je sois fière de nous, c'était incroyablement difficile et j'ai fait une énorme erreur. Facilement la pire de ma vie. J'ai sous-estimé à quel point l'alcool était devenu une partie destructrice de ma vie. L'avantage de faire une erreur aussi grosse est qu'on en tire les leçons rapidement. Cela a été difficile et parfois très douloureux."

Un casier judiciaire rempli

Auteure d'une brillante carrière sportive (championne du monde en 2015, double championne olympique en 2008 et 2012), l'ancienne gardienne n'en est pas à sa première sortie de route. En 2014, elle avait été arrêtée pour une histoire de violences domestiques, accusée d’avoir frappé sa demi-sœur et un neveu lors d'un rassemblement familial.

À l'époque, elle avait expliqué avoir agi en état de légitime défense et l'affaire avait été classée. Un an plus tard, elle avait à nouveau eu maille à partir avec la justice avec son mari, Jerramy Stevens, un ancien joueur de NFL à Seattle et Tampa Bay de 2002 à 2010. Ils avaient été contrôlés dans un état avancé d'ébriété. Confrontée à de graves problèmes liés à l’alcool, l'ex-gardienne américaine a prévu d'entamer une cure hospitalière pour lutter contre son addiction. Pour prendre le temps de se soigner, elle a même demandé le report de son intronisation au Hall of Fame du football américain qui était prévue dans les prochaines semaines.