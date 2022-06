SensationELLES, un programme pour la promotion du foot féminin amateur

Ce lundi soir, neuf clubs de football amateur féminin se présentent au bureau de la Fédération Française de Football. Tous vont défendre leur projet qui a pour but de promouvoir le football féminin. Le gagnant se verra offrir un stage en Angleterre ainsi qu’une aide financière. Parmi les finalistes, le club de Mitry Mory, qui développe le foot féminin depuis de nombreuses années désormais.

Dans le cadre de la promotion du football amateur féminin, Intermarché s’est associé à la Fédération française de football (FFF). L’entreprise a lancé son programme SensationELLES, qui s’adresse aux équipes féminines de U14 à U18, soit 212 équipes. L’objectif est de "développer la pratique du football féminin et son épanouissement", ainsi que "le football féminin sur l’ensemble du territoire" tout en "donnant envie aux jeunes filles d’aller dans les clubs", détaille Jacques Benloulou, directeur sponsoring et partenariat d’Intermarché. Partenaire de la FFF depuis de nombreuses années, Intermarché a souhaité s’investir dans la pratique féminine à quelques semaines de l’Euro "pour pousser le football féminin". Les clubs ont répondu présents à l’appel d’offre. Plusieurs centaines de dossiers ont ainsi été reçus. Il faut dire que la récompense est belle.

"10.000 euros par an pendant trois ans pour aider les clubs à accomplir leur projet, ainsi qu’un stage en immersion en Angleterre au club du FC Lewis qui est le club le plus paritaire au monde, exemplaire pour le foot féminin, explique Jacques Benloulou. Pendant 15 jours les jeunes filles qui vont gagner vont pouvoir aller vivre avec ses joueuses et son staff pour prendre les meilleurs conseils et les appliquer dans leur club". A tour de rôle, les clubs représentés par un encadrant et deux joueuses présenteront leurs idées pour développer le foot féminin. Une présentation de cinq minutes accompagnée d’une vidéo faite en amont. Jacques Benloulou, entouré des membres de la FFF, aura la lourde tâche d’élire le projet le plus intéressant, viable, le plus créatif: "On va suivre pendant 3 ans ces équipes avec la FFF pour les aider à atteindre leurs objectifs", décrit-il.

Mitry Mory, un club qui a toujours œuvré pour le foot féminin

Parmi les finalistes, le club de Mitry Mory espère rafler la mise. Pendant plusieurs semaines, ses adhérentes, accompagnées de Nora Mesbah, responsable de la maison des femmes à Mitry Mory, ont travaillé sur leur projet. "On a décidé de proposer un nouveau concept: la mallette des ambassadrices du foot féminin. Des joueuses des U15, U18 et sénior vont aller promouvoir le foot féminin dans les centres de loisir et dans les établissements scolaires. La mallette contiendra plein d’outils ludiques et pédagogiques comme des expositions, des films d’animation, des livrets de jeu, des jeux…"

Un projet qui s’inscrit dans la continuité du club qui a toujours œuvré pour le foot féminin. Dès l’été 2014, Salah Hadj, directeur sportif et entraîneur des séniors féminines, proposait des stages pour les filles. "A la rentrée il y a eu une forte demande. Aujourd’hui il y a 94 licenciées dès les U9 jusqu’aux seniors", se félicite Salah Hadj. Véritable projet personnel, il a vu les mentalités évoluer notamment chez les parents. Un peu réticents au départ, ces derniers ont vite été séduits par l’approche du club. "On met le même investissement chez les garçons que sur les filles", explique Nicolas Kayi, entraineur des U18. "On essaie de faire pas mal de projets entre les garçons et les filles pour éviter qu’il y ait des inégalités, et faire comprendre aux enfants que c’est pareil pour tout le monde."

Des valeurs prônées en premier lieu par les filles du club elles-mêmes. "On veut que les femmes et les hommes soient au même niveau dans le foot", explique Charlotte Croizé. Et aller vers plus d’égalité au niveau des salaires, de la diffusion médiatique. "On avait envie de donner envie aux filles de venir s’inscrire dans un club car elles ont autant le droit que les garçons." Avec l'une de ses coéquipières, Charlotte présentera ce soir le projet du club et continuera quoi qu’il arrive à promouvoir le foot féminin autour d’elle.