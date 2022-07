Euro 2022: après un drame personnel, la performance majuscule de Peyraud-Magnin avec les Bleues

Pauline Peyraud-Magnin, la gardienne de l'équipe de France qui dispute actuellement l'Euro 2022 en Angleterre, a perdu son ex-compagne, qui est décédée brutalement avant la compétition.

La gardienne de but de l'équipe de France Pauline Peyraud-Magnin a réalisé une superbe performance pour son premier match dans une grande compétition internationale avec les Bleues face à l'Italie (5-1). Réalisant notamment un arrêt décisif à la 4e minute de jeu, qui a certainement changé la physionomie de la rencontre inaugurale des Bleues dans cet Euro 2022. Pourtant, une semaine plus tôt la portière tricolore avait vécu un drame personnel.

D'après les informations de RMC Sport, Pauline Peyraud-Magnin a perdu son ex-compagne, décédée brutalement en début de semaine dernière à son domicile turinois. Malgré l'immense tristesse, "PPM" a tenu à revenir à Clairefontaine lundi soir dernier après l’ultime coupure accordée aux joueuses avant de s'envoler pour l'Angleterre.

Une belle preuve de force de caractère

Montrant sa force de caractère, Pauline Peyraud-Magnin a vite retrouvé le quotidien du groupe, et participé aux entraînements. Très entourée par ses coéquipières et le staff de l’équipe de France, qui a été à son écoute quotidiennement pour lui permettre de surmonter cette épreuve et de rester concentrée sur la compétition.

Et même si on pouvait lire sur son visage une pointe d'émotion lors de son entrée sur la pelouse du New York Stadium de Roterham face à l'Italie, elle a même semblé se recueillir les yeux vers le ciel juste avant les hymnes.

La gardienne tricolore est ensuite entrée dans sa compétition. "Hulk", comme elle est parfois surnommée, est allée enlacer les deux autres gardiennes Mylène Chavas, et Justine Lerond, avant de rejoindre sa zone sur le terrain et de réaliser certainement son match le plus abouti chez les Bleues.