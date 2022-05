Euro 2022: la liste des 23 Bleues, sans Henry, Hamraoui, ni Le Sommer

Corinne Diacre a dévoilé ce lundi sa liste pour l'Euro 2022, qui se déroulera en Angleterre (6-31 juillet). Pas de grandes surprises sortent du chapeau, puisque Kheira Hamraoui et Amandine Henry ne sont pas là, au contraire de Marie-Antoinette Katoto, absente lors de la dernière Coupe du monde.

Corinne Diacre avait prévenu qu'il n'y aurait pas de grandes surprises pour la liste des 23 joueuses qui disputeront l'Euro 2022 en Angleterre (6-31 juillet). La sélectionneure des Bleues a tenu parole ce lundi, lors de son annonce au JT de 13 heures sur TF1. Comme attendu, Kheira Hamraoui et Amandine Henry ne sont pas du voyage, tout comme Eugénie Le Sommer, dont la dernière sélection remonte au 13 avril 2021 face aux États-Unis.

La meilleure buteuse de l'histoire des Bleues (86 buts), rarement titulaire en club, est victime de la vive concurrence en attaque. "Je sais que pour les deux joueuses que vous avez cité, le maillot bleu est important. le choix a été difficile pour moi, mais comme toutes les listes, j'ai des choix à faire et je vais les assumer jusqu'au bout", a martelé la sélectionneure.

>> Revivez l'annonce de la liste de Corinne Diacre

Un mélange d'expérience et de jeunesse

Cette liste définitive est dans la continuité des derniers rassemblements, puisque 20 des 23 joueuses étaient déjà présentes en avril, lors des éliminatoires pour le Mondial 2023, où les Bleues ont décroché leur qualification. Blessées le mois dernier, Selma Bacha et Melvine Malard font logiquement leur retour. Les deux Lyonnaises font partie des plus jeunes du groupe, en compagnie d'Ella Palis et Ouleymata Sarr, qui figurent bien au casting, malgré leur faible vécu international.

En l'absence de Solène Durand (blessée), doublure habituelle de Peyraud-Magnin, la place de troisième gardienne revient à la Messine Justine Lerond, joueuse de D2 mais titulaire avec la sélection des moins de 23 ans. Pour accompagner la jeunesse, des joueuses d'expérience sont là avec la capitaine Wendie Renard, Griedge Mbock, Kadidiatou Diani et Grace Geyoro. Absente lors de la dernière Coupe du monde à domicile, Marie-Antoinette Katoto fait son retour, elle qui reste sur cinq buts sur ses quatre dernières sélections. La meilleure joueuse de D1 est sortie blessée lors du choc face à l'OL en championnat ce week-end.

C'est donc avec un groupe sans surprise que Corinne Diacre va s'envoler pour l'Angleterre et Rotherham. Après deux matchs amicaux contre le Cameroun (25 juin) à Beauvais et le Vietnam (1er juillet) à Orléans, les Bleues débuteront la compétition le 10 juillet contre l'Italie, avant d'enchaîner face à la Belgique (14 juillet) et l'Islande (le 18). L'équipe de France reste sur trois échecs consécutifs en quart de finale de la compétition (2009, 2013, 2017). L'objectif est clair: "la finale le 31 juillet à Wembley."

La liste des Bleues pour l'Euro 2022

Gardiennes: Mylène Chavas (Bordeaux), Justine Lerond (Metz), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus)

Défenseures: Selma Bacha (OL), Hawa Cissoko (West Ham), Sakina Karchaoui (PSG), Griedge Mbock (OL), Eve Périsset (Bordeaux), Wendie Renard (OL), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Toukara (Atlético de Madrid)

Milieux: Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton), Sandie Toletti (Levante), Grace Geyoro (PSG), Ella Palis (Bordeaux).

Attaquantes: Sandy Baltimore (PSG), Delphine Cascarino (OL), Kadidiatou Diani (PSG), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Melvine Malard (OL), Clara Matéo (Paris FC), Ouleymata Sarr (Paris FC).