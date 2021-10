Equipe de France: Corinne Diacre n'a "plus confiance en tant que capitaine" en Amandine Henry

Dans un entretien à L'Equipe ce vendredi, Corinne Diacre est revenue sur son clash avec Amandine Henry, son ancienne capitaine, survenu fin octobre 2020. La milieu de terrain n'a plus été convoquée depuis novembre 2020. La sélectionneure des Bleues assume que cette mise à l'écart se justifie par la vie de groupe.

Le compteur est resté bloqué à 93 sélections. Amandine Henry n'a plus disputé de match avec l'équipe de France depuis le 27 novembre 2020, lors d'une rencontre face à l'Autriche. Deux jours auparavant, la milieu de l'OL avait eu un échange très musclé avec Corinne Diacre, à la tête des Bleues.

"Ce serait pas mal si on en parlait pour la dernière fois"

Capitaine, à l'époque, de l'équipe de France, Amandine Henry s'était ensuite lâchée dans la presse à propos de Corinne Diacre et de son management. Ce qui n'avait pas empêché la sélectionneure de convoquer à nouveau sa milieu de terrain pour le rassemblement de novembre 2020. Mais Diacre n'a pas apprécié la sortie de sa joueuse, trouvant inacceptable qu'elle se livre autant dans la presse.

"A partir du moment où vous nommez quelqu'un capitaine, il faut impérativement de la confiance, a commenté une année plus tard Corinne Diacre, dans un entretien ce vendredi à L'Equipe. Cette histoire a fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, ce serait pas mal si on en parlait pour la dernière fois, pour laisser le passé au passé. En plus, c'est un sujet qui, pour moi, aurait dû se traiter en interne. J'ai été surprise car je n'étais pas au courant de ce qui s'est dit. Avant d'en parler aux médias, ça aurait été bien d'en parler avec la personne concernée, tout simplement. C'est bon, par moments, de laver son linge sale en famille."

Mais Amandine Henry n'a plus été appelée depuis le début de l'année 2021. "Je n'ai plus confiance en Amandine en tant que capitaine, a indiqué Diacre. Mais Amandine est une joueuse sélectionnable." Si pour Corinne Diacre, Amandine Henry reste performante, elle note aussi qu'elle ne "peut pas avoir une joueuse qui s'écarte du chemin" du collectif.

Charlotte Bilbault, Grace Geyoro ou Sandie Toletti ont désormais les faveurs de Corinne Diacre au milieu de terrain. Amandine Henry n'est pas la seule joueuse à avoir pointé du doigt les méthodes de Corinne Diacre ces derniers mois. Eugénie Le Sommer est également l'une des principales absentes de la dernière liste des Bleues. Wendie Renard avait aussi critiqué les méthodes de sa sélectionneure, même si la défenseure "a renoué le dialogue" avec Corinne Diacre. Depuis début septembre, Wendie Renard a même retrouvé le brassard de capitaine.