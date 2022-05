Euro 2022: Hamraoui et Henry ne seront pas retenues par Diacre

Corinne Diacre va dévoiler ce lundi à 13 heures la liste des 23 joueuses qui disputeront l'Euro 2022 (6-31 juillet) en Angleterre. Une liste où ne figureront pas ni Kheira Hamraoui, ni Amandine Henry.

À 13 heures ce lundi, Corinne Diacre mettra fin au suspense. La sélectionneure de l'équipe de France féminine dévoilera sa liste des 23 pour l’Euro 2022 (6-31 juillet) lors du journal sur TF1. Comme annoncé par L'Équipe, RMC Sport est en mesure de confirmer l’absence de Kheira Hamraoui et d’Amandine Henry de la liste définitive. Sans surprise, Corinne Diacre l’avait déjà expliqué lors du rassemblement d’avril, l’agression de Kheira Hamraoui en novembre dernier et les répercussions relationnelles au sein du groupe parisien ont eu aussi des conséquences au sein du groupe France lors du Tournoi de France. Chose inconcevable pour Diacre qui appréciait pourtant le profil de Hamraoui.

>> Suivez l'annonce de la liste des Bleues en direct

Henry également sur la touche

La championne d’Europe et championne de France, Amandine Henry, a été un cas discuté ces dernières semaines. Ses performances impressionnantes avec l’OL, notamment en finale de Ligue des champions sous les yeux de Corinne Diacre (observatrice pour l’UEFA sur cette rencontre), ont marqué les esprits. Son niveau ne faisait pas débat mais le lien de confiance a eté rompu entre Henry et Diacre à l’automne 2020 après la sortie médiatique de l'ancienne capitaine des Bleues.

C'est donc avec un groupe sans surprise que Corinne Diacre devrait s'envoler pour l'Angleterre et Rotherham. Après deux matchs amicaux contre le Cameroun (25 juin) et le Vietnam (1er juillet) à Orléans, les Bleues débuteront la compétition le 10 juillet contre l'Italie, avant d'enchaîner face à la Belgique (14 juillet) et l'Islande (le 18). L'équipe de France reste sur trois échecs consécutifs en quart de finale de la compétition (2009, 2013, 2017).