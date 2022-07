Euro 2022: Le coach de la Norvège protège ses joueuses après l'humiliation contre l’Angleterre

Balayée par l'Angleterre lundi lors de l'Euro 2022 (8-0), la Norvège a pris un sacré coup derrière la tête, à commencer par son sélectionneur Martin Sjogren, qui assume l'entière responsabilité de cette défaite historique.

Cette défaite sera difficile à oublier pour les Norvégiennes. Humiliées par l'Angleterre lundi (8-0) lors de la 2e journée de la phase de groupes de l'Euro 2022, les coéquipières d'Ada Hegerberg ont pris un sacré coup derrière la tête et devront se battre jusqu'au bout face à l'Autriche vendredi pour aller chercher la deuxième place du groupe A, synonyme de qualification pour les quarts de finale. Quelques minutes après ce revers historique, le sélectionneur des Sauterelles a entièrement assumé ses torts.

"Bien sûr, ce sera difficile d'oublier. Rien ne doit retomber sur les joueuses dans une soirée comme celle-ci. C'est entièrement ma responsabilité que nous ayons perdu 8-0, a concédé Martin Sjogren au micro de la BBC. Tout le monde est dévasté par la façon dont nous avons joué ce soir. Je me sens vraiment mal pour les joueuses d'être battues par l'Angleterre 8-0 dans un match que nous attendions avec impatience depuis un certain temps. Les dernières 80-85 minutes ont été plus ou moins horribles pour être honnête."

"Un 8-0, ça ne devrait jamais arriver"

Le sélectionneur norvégien a tout de même reconnu les qualités de ses adversaires, qui menaient déjà 6-0 à la mi-temps. "L'Angleterre a bien joué. Elles nous ont rendu la tâche difficile. Je pense aussi que nous leur avons rendu la tâche un peu trop facile en perdant le ballon dans des endroits très dangereux. Mais on fait des erreurs quand on joue contre de bonnes équipes."

Peu habituée à encaisser un score aussi sévère dans sa carrière, Ada Hegerberg veut rapidement tourner la page et passer à autre chose. "On ne doit pas se chercher d'excuses, pour être honnête. Il faut accepter cette défaite. Nous avons un troisième match qui nous attend contre l'Autriche. Evidemment, ça va être une dure soirée ce soir, demain aussi peut-être... Un 8-0, ça ne devrait jamais arriver, mais il reste encore un match. Nous avions l'ambition de nous qualifier, nous sommes encore en vie dans ce groupe, il faudra montrer de la fierté. Il faudra relever la tête et redorer ce blason." Et il faudra le faire dès vendredi, face à l'Autriche (21 heures), sous peine de voir la compétition se terminer plus tôt que prévu, comme en 2017.