France-Allemagne: Renard n’a pas de "complexe" avant la demi-finale contre une bête noire

L’équipe de France affrontera l’Allemagne mercredi à Milton Keynes (Angleterre) en demi-finale de l’Euro 2022. Face à un adversaire qui ne leur réussit pas, les Bleues espèrent l’emporter et Wendie Renard comme Corinne Diacre restent confiantes.

Dix ans après la dernière demi-finale de l’équipe de France dans une compétition internationale, les Bleues vont défier l’Allemagne mercredi lors de l’Euro 2022. Si les protégées de Corinne Diacre rêvent de fouler la mythique pelouse de Wembley en finale, il faudra venir à bout de l’Allemagne à Milton Keynes (21h). Dernière rescapée de l’épopée malheureuse des JO 2012 à Londres, Wendie Renard n’a pas caché son envie de bien faire lors de son passage face à la presse à la veille de la demi-finale.

"Cela va être un combat. C’est une grande nation et cela va se jouer à l’efficacité. Il ne faut rien changer. C’est sûr que c’est une grande nation et on a souvent parlé de la supériorité allemande par le passé. Après, il n'y a pas de complexe à avoir, a lâché Wendie Renard à la veille d’affronter la Mannschaft. Cela va être difficile, cela va être un combat. Il faudra jouer avec nos qualités mais je pense aussi qu'elles ne sont pas contentes de nous jouer."

Renard: "Un gros match et c’est tout ce que l’on aime"

La capitaine et défenseure de l’équipe de France ne compte pas baisser les bras sans défendre crânement les chances tricolores. Unies depuis le début de cet Euro outre-Manche, les Bleues piaffent d’impatience avant d’affronter la Mannschaft.

"A nous d’être ensemble, déterminées et il faut régler les deux ou trois choses qui n’ont pas été. France-Allemagne c'est un gros match et c’est tout ce que l’on aime, a encore estimé la joueuse emblématique de l’OL. Il faudra être au rendez-vous et être costaud."

Diacre n’est pas revancharde

Face à un adversaire qui a souvent fait des misères à l’équipe de France, les Bleues comptent bien prendre leur revanche. Même si Corinne Diacre refuse d’en faire le principal rouage de son discours avant la demi-finale du tournoi continental. Pourtant, depuis l’Euro 2005, la Mannschaft reste sur quatre victoires ou qualifications en quatre rencontres contre la France dans les compétitions majeures. Mais selon la patronne, cela ne change rien ou presque pour la préparation de ce nouveau duel.

"[Une revanche?] On n'a pas cet état d'esprit-là. En tout cas pas depuis le début de cette compétition. On est vraiment concentrées sur nous, sur ce que l'on doit faire et ce que l’on peut améliorer. On est en conscientes, a estimé la sélectionneure française devant les journalistes. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. On le sait. Il n’y a pas cet esprit d’aller quelque chose contre cette belle nation qui est surtitrée. On doit jouer notre jeu et rester concentrées sur ce que l'on a à faire et sur l’objectif que l’on s’est fixé."