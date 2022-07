France-Italie, les compos: une grosse surprise en défense pour le premier match des Bleues à l'Euro

L'équipe de France démarre ce dimanche soir son Euro 2022 (21h), avec son premier match de poule contre l'Italie à Rotherham. Après deux matchs de préparation réussis, Corinne Diacre a renouvelé sa confiance en la plupart de ses cadres... avec tout de même une surprise en défense.

Un XI de gala pour une belle entrée en matière. L'équipe de France, qui affronte l'Italie ce dimanche soir pour son premier match de poule de l'Euro féminin, aligne son XI traditionnel à Rotherham. Katoto, Karchaoui et Bilbault sont évidemments présentes, comme Diani, alors que sa présence était toujours en doute après sa gêne à la cheville, et Renard, blessée lors des matchs de préparation.

Tounkara à la place de Mbock

De retour aussi dans ce XI tricolore, la Parisienne Grace Geyoro, elle aussi revenue de blessure, prend la place de Clara Mateo. Seule vraie surprise: la titularisation de Tounkara à la place de Mbock, alors que la paire en défense centrale est souvent composée de Mbock et Renard. Pour le reste, c'est assez logique, par rapport à ce qui avait été testé jusqu'ici : Peyraud-Magnin dans les buts, une défense Karchaoui, Renard, Tounkara et Périsset, un milieu Toletti, Bilbault et Geyoro, avec une attaque Cascarino, Katoto et Diani.

L'attaquante du PSG qui a récemment renouvelé son contrat avec le club sera donc en charge de l'animation offensive de cette première tricolore en Angleterre, accompagnée par sa coéquipière Diani. Les Bleues sont sur une série de 14 victoires et comptent bien la prolonger ce dimanche face à l'Italie. "Ca donne de la confiance, c'est toujours bon pour démarrer une compétition, avait concédé Corinne Diacre en conférence de presse samedi. On avait un objectif précis cette saison (la qualification pour le Mondial-2023), là on démarre une autre compétition. Il faut remettre les compteurs à zéro et rester concentrées sur notre sujet."

L'Italie, une "belle équipe avec des individualités capables de faire la différence"

Les Françaises devront faire face à une équipe qui a pour habitude d'accrocher les plus gros. Avec un XI composé presque entièrement de joueuses locales, les Italiennes espèrent prendre un maximum de points dans un groupe où les Tricolores sont favorites : Giuliani - Bartoli, Gama, Linari, Boattin - Caruso, Giugliano, Galli - Bergamaschi, Girelli et Bonansea.

"C'est une belle équipe avec des individualités capables de faire la différence, un collectif qui se connait par coeur", a prévenu la capitaine Wendie Renard en conférence de presse. Elle qui a évolué face à la Juventus cette saison en Ligue des champions, analyse l'équipe italienne sur laquelle se base la Nazionale : "Même si on connait les individualités et le collectif, en club et en sélection ce ne sont pas les mêmes attentes. Il y a des joueuses capables de faire la différence, on l'a vu à la vidéo. On est au courant."

La compo de la France: Peyraud-Magnin - Perisset, Tounkara, Renard (c), Karchaoui - Bilbault, Geyoro, Toletti - Cascarino, Katoto, Diani.

La compo de l'Italie: Giuliani - Bartoli, Gama, Linari, Boattin - Caruso, Giugliano, Galli - Bergamaschi, Girelli, Bonansea.