France - Pays-Bas: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le quart de finale de l'Euro

L'équipe de France a rendez-vous avec son histoire ce samedi en défiant les Pays-Bas en quart de finale de l'Euro (21 heures). L'objectif est clair: briser le plafond de verre et enfin retrouver le dernier carré d'une compétition internationale.

L'équipe de France féminine a rendez-vous avec son histoire. Ce samedi, les Bleues affrontent les Pays-Bas pour une place dans le dernier carré de la compétition face à l'Allemagne pour une demi-finale qui s'annonce explosive. Mais avant, les coéquipières de Wendie Renard doivent passer l'obstacle des championnes d'Europe en titre. Le coup d'envoi de France-Pays-Bas sera donné à 21 heures au New York Stadium de Rotherham et le match sera à suivre sur TF1 et Canal+, ainsi qu'à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

Une malédiction à vaincre

Pour le début de cette "nouvelle compétition" dans cet Euro, Corinne Diacre joue gros. Tout comme l'équipe de France, qui n'a plus franchi le stade des quarts de finale depuis les Jeux olympiques de Londres en 2012. Pour se faire, la sélectionneure des Bleues a apporté un changement important dans son management, notamment sur sa relation avec le groupe.

Si au début de son mandat la sélectionneure avait plutôt opté pour le "moins elles me voient, mieux elles se portent", elle s’est rendue compte qu’elle s’était trompée et que cette prise de recul avait créé une fracture entre elle et son groupe: "Je me suis rendue compte que ce que ce n’était pas ce qu’elles souhaitaient Je pensais faire bien en leur laissant du temps, il y avait quand même des discussions. On a réussi à se le dire. C’est signe qu’au niveau de la communication cela fonctionne bien. Aujourd’hui, les échanges sont beaucoup plus fluides, il y a beaucoup plus de proximité. On a aussi un peu plus de connaissance des uns et des autres. Parfois, il faut du temps pour que les relations se construisent. Aujourd’hui, une joueuse est capable de venir me voir en me disant 'je ne me sens pas super bien', on prend en compte pour la séance et on est un petit peu moins dur."

L’autre revirement de Corinne Diacre a été le retour du brassard de capitaine à Wendie Renard en septembre dernier. Une autre décision importante qui a eu des conséquences positives sur le groupe et pour laquelle Diacre avait reconnu avoir "fait une erreur" en 2017. Le staff et les joueuses avancent désormais ensemble avec un objectif commun: faire gagner l’équipe de France. Tous ces éléments réassemblés suffiront-ils à changer leur histoire? Car les Bleues s’avancent vers un défi de taille: se qualifier pour la première fois de leur histoire pour une demi-finale européenne.