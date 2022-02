Football féminin: Aulas a présenté des excuses à Le Graët pour les propos d’Ada Hegerberg

Il y a quelques jours, la Lyonnaise Ada Hegerberg interpellait la Fédération française de football au sujet du faible investissement de l'instance dans le football féminin. Après ces propos, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a présenté ses excuses à Noël Le Graët, tout en affirmant que les dires de la joueuse doivent être pris en compte.

Joueuse majeure au sein de l’effectif de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais, Ada Hegerberg s’est illustrée récemment en alertant la Fédération française de football sur les réseaux sociaux. Le but étant de dénoncer le manque d’investissement "dans notre championnat." "Organiser des compétitions internationales, c'est bien. S'investir dans notre championnat c'est mieux. On est à la ramasse et la Coupe du monde 2019 n'a eu aucun impact", avait-elle dénoncé.

Candidate pour l’organisation du championnat d’Europe en 2025, l’instance a vu le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, présenter ses "excuses" à Le Graët pour les mots de la Norvégienne, comme rapporté par L'Equipe: "C’est un peu maladroit de la part d’Ada car sans le savoir elle m’a mis dans une position inconfortable."

"Il faut tenir compte de la vision d’Ada"

Même s’il regrette la forme, le dirigeant est loin d’être en désaccord avec sa joueuse sur ce sujet, et insiste pour que des discussions aient lieu afin d’améliorer la visibilité du football féminin: "Il faut tenir compte de la vision d’Ada. On s’apprête à créer une commission avec des joueuses de D1 pour nous faire remonter les sujets qui peuvent permettre d’avoir des ambitions encore plus importantes."

Comme le souhaite Aulas, l’intervention d’Hegerberg pourrait permettre de trouver des solutions dans ce domaine: "Je n’ai pas jeté la pierre à Ada. Elle remarque un certain nombre de choses, il y a un petit inconfort mais il faut l’utiliser pour proposer des aménagements et des solutions."