Mercato: Wright appelle Arsenal à faire venir Wijnaldum en prêt du PSG

Alors que Mikel Arteta affirme qu'il lui manque un élément au milieu de terrain, l'ancienne légende d'Arsenal, Ian Wright, pense que Georginio Wijnaldum serait une bonne affaire pour les Gunners. D'autant que le Néerlandais joue moins au PSG.

Georginio Wijnaldum va-t-il revenir en Angleterre? Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, l'international néerlandais est évoqué du côté d'Arsenal. Alors que le milieu des Gunners est dépeuplé avec les départs de Thomas Partey et Mohamed Elneny à la Coupe d'Afrique des nations et le prêt d'Ainsley Maitland-Niles à la Roma pour le reste de la saison, Arsenal est à court de solutions au milieu de terrain.

Arteta veut des renforts

Selon Sky Sports, Georginio Wijnaldum pourrait être une bonne solution aux problèmes de Mikel Arteta. "J'ai vu le nom de Wijnaldum. Une signature en prêt du PSG, ce serait génial. Quelqu'un comme ça au milieu de terrain, avec cette expérience... Il a gagné la Premier League. Juste pour aider les jeunes et pour que ça continue", a expliqué Ian Wright dans l'émission The Kelly and Wrighty Show.

Lors de sa dernière conférence de presse, Mikel Arteta a admis que l'effectif des Gunners est assez court pour les prochaines semaines, sachant que le calendrier est serré. Malgré un début de saison très poussif, Arsenal s'est remis dans le bon sens et lutte pour obtenir une place directement qualificative pour la Ligue des champions. Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette veulent également performer en Cup, où ils affrontent Nottingham Forest ce dimanche au troisième tour.