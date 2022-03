Ligue des champions féminine: le Barça remporte encore un Clasico contre le Real

Deux jours après la démonstration blaugrana à Madrid en Liga chez les hommes (4-0), le FC Barcelone féminin s'est à son tour imposé (3-1) ce mardi face au Real en quart de finale aller de la Ligue des champions, avec un doublé de sa ballon d'or Alexia Putellas.

Même tarif que pour les messieurs, ou presque. Le FC Barcelone féminin s'est imposé 3-1 ce mardi face au Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des champions avec un doublé de sa Ballon d'or Alexia Putellas, au stade Alfredo-Di Stefano en banlieue de la capitale espagnole.

Huit jours après leur très large victoire (5-0) en Liga face aux Madrilènes, qui avait consacré le club catalan champion d'Espagne 2022 à six journées de la fin du championnat, les joueuses du Barça, qui sont aussi tenantes du titre de la C1 féminine, ont dû faire face à de farouches Madrilènes qui leur ont longtemps tenu tête.

Contre toute attente, la milieu internationale du Real Olga Carmona a ouvert le score dès la 8e minute. Madrid aurait même pu aggraver la marque si Esther Gonzales n'avait pas trouvé le poteau (37e) puis vu sa frappe déviée par la gardienne Sandra Panos deux minutes plus tard.

Retour au Camp Nou

Mais en seconde mi-temps, le Barça a pris le dessus physiquement et mentalement grâce à un pénalty transformé par l'internationale et double Ballon d'or Alexia Putellas (53e). Claudia Pina, internationale espagnole elle aussi, a finalement donné l'avantage aux Catalanes (80e) avant que Putellas ne marque son 7e but en 6 matchs dans la compétition dans le temps additionnel (90+4e).

Barcelone accueillera la manche retour le 30 mars dans l'immense Camp Nou, temple de 99.000 places où devrait être établi un record d'affluence pour un match d'équipes féminines professionnelles: 75.000 places ont été écoulées en trois jours seulement, d'après le club.

Pour rappel, le PSG s'est lui imposé (2-1) sur la pelouse du Bayern Munich dans son quart de finale aller, avec un doublé de Marie-Antoinette Katoto.