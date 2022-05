PSG-OL: "Lyon possède 4 ou 5 joueuses d'expérience de plus que nous" reconnaît Ollé-Nicole

Le PSG n'a pas réussi à se qualifier pour la finale de Ligue des champions, battu ce samedi au Parc des Princes par l'OL (2-1) lors d'une demi-finale retour. En conférence de presse, Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur des Parisiennes, constatait la différence de vécu entre les deux formations.

Le PSG ne verra pas la finale de la Ligue des champions. Battues par l'OL au Parc des Princes ce samedi (2-1), les Parisiennes n'auront pas une troisième chance pour décrocher leur première victoire dans cette compétition. Déjà victorieuses à sept reprises, les Lyonnaises retrouveront elles le FC Barcelone le 22 mai prochain.

En conférence de presse, Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur du PSG féminin, a souligné cette différence de vécu entre les deux équipes: "On connaît l'historique de Lyon et les titres qu'elles ont gagnés ces 15 dernières années, en championnat et en Ligue des champions. Dans le football de haut niveau, l'expérience est importante. J'ai entendu deux ou trois joueuses lyonnaises cette semaine qui disaient qu'elles avaient l'avantage, à juste titre, d'avoir des joueuses expérimentées."

"Notre équipe est plus jeune"

Après sa défaite la semaine dernière (3-2), le PSG n'a pas réussi à inverser la tendance. Ada Hegerberg a d'abord offert l'avantage à son équipe (14e) après un premier quart d'heure où le PSG a mis sous pression son adversaire. Marie-Antoinette Katoto a redonné espoir à tout un stade après l'heure de jeu (63e) mais Wendie Renard, de tous les sacres européens, a crucifié le PSG en fin de partie (83e).

"Notre équipe est plus jeune, même si on a des joueuses qui ont l'expérience du haut niveau par leur sélection. On se rend compte que l'écart entre les deux équipes n'a pas été important. Lyon a quatre ou cinq joueuses de plus dans le cadre de l'expérience, a commenté Didier Ollé-Nicolle. C'est une notion de passé, de moyens, de choix et de possibilités. Si on a des joueuses fatiguées ou blessées, on n'a pas forcément les moyens de modifier soit le système soit l'équipe."

Le PG et l'Ol se retrouveront à nouveau le 28 mai prochain, cette fois en championnat où les deux équipes peuvent encore croire au titre même si l'équipe de Sonia Bompastor a l'avantage à trois journées du terme, avec cinq points d'avance. Une semaine avant, en finale de Ligue des champions, l'OL défiera le FC Barcelone, tenant du titre.