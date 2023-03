PSG: "Peut-être que l’on a pris un peu de retard", Karchaoui s'interroge sur le niveau du football féminin en France

Sakina Karchaoui a regretté ce mercredi le retard pris par le football féminin en France ces dernières années. Mais la défenseure du Paris Saint-Germain et des Bleues veut croire à une qualifications du PSG et de l'OL pour le dernier carré de la Ligue des champions afin de relancer l'essort de la discipline dans le pays.

La section féminine du PSG défie Wolfsburg ce jeudi (18h45) lors du match retour des quarts de finale de Ligue des champions. Après la défaite cruelle à l’aller (0-1) au Parc des Princes, les Franciliennes de Gérard Prêcheur auront besoin d’un petit exploit pour rejoindre le dernier carré face à l’un des bastions historiques du football féminin continental. Une non-qualification du PSG viendrait confirmer le léger déclassement des équipes tricolores où l’OL domine moins que par le passé et où les Bleues rêvent toujours d’un titre majeur.

"Chacun avance à son rythme. Peut-être que l’on a pris un peu de retard ces dernières années, a concédé Sakina Karchaoui ce mercredi à la veille du match en Allemagne. On avait beaucoup d’avance et peut-être que l’on a un peu perdu cette avance-là. Maintenant, Lyon comme le PSG sont encore en quarts de finale."

Karchaoui garde espoir

Privées de plusieurs joueuses importantes comme Elisa De Almeida (suspendue), la défenseure Amanda Ilestedt, ou encore la milieu de terrain néerlandaise Jackie Groenen, le PSG jouera son avenir européen ce jeudi. En cas de qualification, Paris retrouvera le dernier carré et gardera l'espoir de remporter son premier titre en C1. A l'image du reste de son équipe, l'internationale tricolore veut y croire.

"Les quarts de finale ne sont pas terminés et il y a un match retour jeudi pour elles (les joueuses de l'OL) comme pour nous, a encore rappelé la latérale de 27 ans face à la presse. Les équipes qui sont en quart de finale sont susceptibles d’être championnes de cette Ligue des champions donc je n’ai pas trop de choses à dire par rapport à cela."

Karchaoui: "On fait confiance à la Fédération"

Mais il n'y a pas que les clubs de D1 qui tirent un peu la langue ces dernières années. L'équipe de France n'y arrive pas non plus et a même connu l'une des pires crises de son histoire lorsque plusieurs stars de la sélection ont réclamé (et obtenu) la tête de la sélectionneure Corinne Diacre. En attendant l'arrivée d'un nouveau coach, qui sera, sauf improbable rebondissement, Hervé Renard, Sakina Karchaoui continue de rester confiante avant la Coupe du monde estivale en Australie et en Nouvelle-Zélande.

"On fait confiance à la Fédération pour faire avancer les choses et aller de l’avant de la meilleure des façons", a finalement estimé la défenseure du PSG et de l'équipe de France.