Equipe de France féminine: De Almeida a "hâte d'être fixée" sur le nouveau sélectionneur des Bleues

Alors que le nom d'Hervé Renard se fait de plus en plus insistant pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, Elisa De Almeida a hâte de savoir le nom du successeur de Corinne Diacre.

Comme révélé par RMC Sport ce lundi, Hervé Renard se dirige, sauf contretemps, vers le poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine. Le technicien, qui doit encore diriger deux matchs avec l'Arabie Saoudite, aimerait donner lui-même la prochaine liste des Bleues, le 30 mars prochain. Une liste où pourrait figurer le nom d'Elisa De Almeida.

Présente en conférence de presse ce mardi à la veille du quart de finale de Ligue des champions face à Wolfsburg (21h au Parc des Princes), la défenseure du PSG (16 sélections) s'est exprimée sur la situation de l'équipe de France. Si elle assure être concentrée sur son club, elle n'oublie pas la sélection à cinq mois du Mondial, organisé en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août). "On en parle entre nous. On a juste hâte d'être fixées officiellement."

Prêcheur veut la réussite des Bleues

Si elle indique ne pas connaître "personnellement" Hervé Renard, Elisa De Almeida est certaine que le sélectionneur de l'Arabie Saoudite "est un grand nom dans le football, que ce soit en Europe ou dans le monde". "Je pense que ça pourrait être bien pour nous et pour le football féminin aussi", complète la joueuse de 25 ans.

De son côté, Gérard Prêcheur - un temps cité parmi les éventuels successeurs - ne voit pas d'un mauvais oeil l'annonce prochaine du sélectionneur des Bleues. "Ça n'a jamais été une problématique. Aujourd'hui, une décision va être prise par la FFF. J'ai toujours dit qu'il y avait des gens compétents pour prendre cette décision, rappelle l'entraîneur des féminines du PSG devant les médias. J'ai dit avant qu'il fallait leur faire confiance et il faut continuer. Je suis passionnée par le foot féminin, j'y ai consacré presque vingt ans de ma carrière professionnelle. La majorité des joueuses qui vont aller à la Coupe du monde, je les ai côtoyées à Clairefontaine, à Lyon ou au PSG. Je leur souhaite le plus beau parcours possible. Il faut que l'équipe de France brille en Australie pour qu'on connaisse un nouvel élan. Je suis concentré sur le PSG."

A la Coupe du monde 2023, l'équipe de France féminine espère faire mieux que le quart de finale perdu face aux États-Unis au Parc des Princes il y a quatre ans. Les Bleues vont disputer deux matchs amicaux en avril, face à la Colombie (le 7) et le Canada (le 11). En juillet, deux dernières rencontres sont prévues en Irlande (le 6) et en Australie (le 14), avant d'entamer la compétition le dimanche 23 juillet contre la Jamaïque. Suivront le Brésil (le 29) et le Panama (le 2 août).