PSG: négociations avec Bouhaddi, accord avec Groenen

La section féminine du Paris Saint-Germain espère rapidement boucler deux arrivées d'envergure lors du mercato. Selon les informations de RMC Sport, le club francilien discute avec la gardienne de l'OL, Sarah Bouhaddi, et tient déjà un accord avec la milieu, Jackie Groenen, retenue par Manchester United.

Tout juste battue par l'Olympique Lyonnais dans le Trophée des championnes (0-1), l'équipe féminine du PSG veut passer à la vitesse supérieure lors du mercato estival. Selon les informations de RMC Sport, le club francilien essaye d'attirer Sarah Bouhaddi et Jackie Groenen. Paris espère ainsi se renforcer afin de rivaliser dans la course au titre en D1 face aux tenantes du titres lyonnaises.

Bouhaddi priorité numéro 1 dans les buts

Le Paris Saint-Germain féminin a fait de Sarah Bouhaddi sa priorité numéro 1 au poste de gardienne de buts. Le club de la capitale est entré en négociations avancées avec la portière de l'Olympique lyonnais qui est en manque de temps de jeu dans le Rhône depuis son retour des Etats-Unis en fin d'année dernière (Christiane Endler étant titulaire au poste).

Sarah Bouhaddi n'était d'ailleurs pas dans le groupe retenu par Sonia Bompastor pour le Trophée des championnes dimanche à Dunkerque. La portière de 35 ans est très appréciée par le nouvel entraîneur du PSG, Gérard Prêcheur, qui l'a eue sous ses ordres lors de son passage à Lyon (2014-2017). Le technicien annonçait dimanche que des renforts étaient impératifs si Paris voulait être compétitif sur l'ensemble de la saison. Dans ce secteur, le PSG a déjà recruté l'expérimentée australienne, Lydia Williams. Et compte aussi dans ses rangs la jeune Constance Picaud, et Barbora Votikova.

Manchester retient Groenen

Toujours d'après les informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain essaye aussi de boucler l'arrivée de la milieu de terrain néerlandaise Jackie Groenen. Le PSG et la vice-championne du monde ont trouvé un accord. La joueuse de 27 ans souhaite rejoindre le club de la capitale. Mais pour l'instant la direction sportive des Parisiennes se heurte à son club actuel: Manchester United. Les Red Devils, où Groenen est sous contrat jusqu'en juin 2023, ne semble pas disposé à céder leur joueuse.

La venue de la Néerlandaise constituerait un renfort de poids pour le milieu de terrain parisien qui souffre du départ de Sara Däbritz (Lyon), de la situation de Kheira Hamraoui (pas retenue dans le groupe pour le Trophée des championnes), et qui n'a plus de joueuse de métier au poste de sentinelle. Dimanche soir lors du Trophée des championnes perdu face à l'OL, Gérard Prêcheur a fait jouer les défenseures Elisa De Almeida et Estelle Cascarino devant la défense. Le PSG souhaite boucler ce dossier très rapidement.