PSG-Wolfsburg: "Sans le VAR, on gagne", Prêcheur agacé contre l’arbitrage "d’amateurs"

Le Paris Saint-Germain a perdu contre Wolfsburg (0-1) ce mercredi au Parc des Princes lors du quart de finale aller de Ligue des champions féminine. Après la rencontre, l'entraîneur francilien Gérard Prêcheur a fustigé les décisions arbitrales qui ont fait basculer le match grâce à l'intervention de la vidéo.

Tombées sur un habitué de la Ligue des champions féminine, les Parisiennes de Gérard Prêcheur se sont inclinées à domicile ce mercredi face à Wolfsburg (0-1). Si les partenaires de Kheira Hamraoui et Kadidiatou Diani ont malmené les Allemandes, deux décisions arbitrales leur ont coûté cher lors de ce quart de finale aller. Après un penalty en leur faveur accordé par l'arbitre puis annulé par la vidéo, les joueuses du PSG ont encore été desservies par l'arbitrage. Dans la foulée, le club allemand a obtenu un penalty... après intervention du VAR et Elisa De Almeida été exclue.

"Comme sentiment, il y a la déception de perdre, en contrepartie il y a de la satisfaction par rapport aux objectifs fixés, a réagi l'entraîneur parisien après la défaite cruelle de son équipe. Tactiquement on a été bien, il a fallu que je corrige deux ou trois choses à la mi-temps mais techniquement on a fait un bon match, surtout dans la difficulté."

>> PSG-Wolfsburg (0-1)

Prêcheur peste contre le VAR

Globalement satisfait du match réalisé par son équipe, Gérard Prêcheur s'est ensuite lancé dans une grosse critique contre l'arbitrage de la rencontre et en particulier le recours à la vidéo.

"Concernant l'arbitrage, j'ai le sentiment qu'il n'a pas été en notre faveur, a d'abord lancé le technicien francilien en conférence de presse. Sans le VAR, on gagne le match, c'est comme ça."

"Je confie mon professionnalisme et le professionnalisme des joueuses à des amateurs"

Le coach de 63 ans, un temps cité parmi les potentiels successeurs de Corinne Diacre à la tête des Bleues, a ensuite partagé plus clairement sa frustration concernant les faits de match défavorables au PSG en Ligue des champions féminine.

"C'est de plus en plus dur avec l'âge, le VAR, a enchaîné Gérard Prêcheur face aux journalistes présents au Parc des Princes. Je mets un plan de jeu qu'on a respecté, et finalement je confie mon professionnalisme et le professionnalisme des joueuses à des amateurs, cela m'agace."

Avant de conclure en détaillant précisément ce qu'il regrettait sur cette rencontre contre Wolfsburg: "Il y a des règles que je conteste. Le carton jaune sur le bras, cela me parait surréaliste par rapport à ce que j'ai vécu dans ma carrière, que cela puisse mériter un carton jaune."

Le PSG devra marquer et obligatoirement s'imposer lors du quart de finale retour, le jeudi 30 mars prochain, en Allemagne. Un match où le VAR sera toujours en vigueur. N'en déplaise à Gérard Prêcheur.