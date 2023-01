Mercato: "L'envie de retrouver ma carrière", Aminata Diallo justifie sa signature à Levante

Dans un entretien à l'Equipe, Aminata Diallo a justifié son arrivée à Levante, actuellement deuxième de la première division espagnole. La milieu de terrain de 27 ans entend retrouver du plaisir, plusieurs mois après son départ du PSG.

Sans club depuis son départ du PSG l'été dernier, Aminata Diallo rebondit à Levante. Ce lundi, la milieu de terrain s'est engagée en Espagne pour un contrat de six mois. Dans un entretien à l'Equipe, la joueuse de 27 ans a expliqué son choix de quitter la France, elle qui est toujours mise en examen dans l'affaire Hamraoui.

Après "une année difficile" où elle a "subi pas mal d'injustices", Aminata Diallo a hésité à rester dans le monde du football. "Après une petite période de réflexion, j'ai retrouvé l'envie de me battre et de retrouver ma carrière, que j'ai envie de poursuivre encore un petit bout de temps", prévient Diallo, qui sait que l'affaire Hamraoui "est toujours là".

"Je n'étais pas fermée à rester en France"

Contactée dès l'été dernier par Levante, Aminata Diallo compte "reprendre du plaisir" après avoir fait le tour en France. "J'ai joué le haut de tableau, le milieu et le maintien. J'ai été partout. Il y a eu cette affaire, certes, mais je n'ai pas ressenti de répercussions sur mon quotidien, explique l'internationale française. J'avais envie de partir aussi pour apprendre. Mais je n'étais pas fermée à rester en France."

"Pendant des années, j'ai fait trop de calculs, je me suis pris la tête, je voulais ci et ça. Cela va très vite dans la vie et le foot, c'est la leçon que j'ai apprise de tout cela, continue Diallo. Je ne me prends pas la tête. J'ai retrouvé le plaisir d'aimer le football, je l'avais perdu. On verra ce qui se passera."

En 2021, Aminata Diallo avait été prêtée six mois à l'Atlético de Madrid. "Ce sera plus facile pour le temps d'adaptation", se réjouit Diallo, qui n'a pas "d'appréhension" sur le fait de rejouer. "Depuis que j'ai repris ma vie, cela fait quatre mois, je n'ai pas été inquiétée par rapport à ça. Je me suis rendu compte que les gens parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais que, quand vous croisent, ils ne disent rien."