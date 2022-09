Mercato: le Barça doit encore 150 millions d’euros en indemnités de transferts

Malgré des bénéfices annoncés sur la saison passée, le FC Barcelone doit encore beaucoup d’argent à plusieurs clubs, selon le rapport financier du club. Près de 150 millions d’euros doivent encore être distribués pour les transferts de Torres, De Jong, Pjanic ou encore Coutinho.

Le Barça est encore loin de s’être sorti de ses soucis financiers. Ce mercredi, le vice-président Eduard Romeu espérait que le club catalan parviendrait à retrouver une bonne santé économique "au cours des cinq prochaines années". Selon le rapport financier que s’est procuré Catalunya Radio, il devrait encore une grosse somme en indemnités de transfert.

Le Barça n'a pas encore payé la totalité des transferts de Pjanic et Coutinho

Ainsi, 52 des 55 millions d’euros n’ont pas été versés à Manchester City pour Ferran Torres, alors que l’Ajax attend 32 millions d’euros pour De Jong et 10 millions pour Dest. Des transferts de joueurs qui ne sont aujourd’hui plus au club sont aussi en attente de paiement: 36 millions d’euros à la Juventus pour Pjanic à 14 millions à Liverpool pour Coutinho.

En réalité, le Barça ne devra sortir que 4 millions aux Reds puisqu’ils percevront 10 millions de la part d’Aston Villa pour leur milieu offensif brésilien. Une somme similaire est attendue en provenance de Wolverhampton pour le prête de Trincao en 2021-2022. Sans ces deux rentrées d’argent, c’est donc 144 millions d’euros que doit le club pour ces diverses opérations.

Une augmentation de 138 millions d'euros de la masse salariale

Le même rapport apprend que la masse salariale pour la saison 2022-2023 s’élève à 656 millions d’euros, soit une augmentatation de 138 millions d’euros et le deuxième plus haut total du club après 2018-2019 (671 millions d’euros). Il y a quelques jours, le club blaugrana annonçait des bénéfices à hauteur de 98 millions d’euros pour la saison passée et un chiffre d’affaire de 1,017 milliard d’euros. Un bénéfice de 274 millions d’euros et des revenus de 1,255 milliard sont tablés pour 2022-2023.

"D'un point de vue économique, on peut dire qu’on a sauvé le Barça, mais le club n’est toujours pas en bonne santé, se réjouissait Romeu sur la radio locale. Aujourd’hui, nous avons besoin de beaucoup d'austérité et de rigueur. Il reste beaucoup de travail à faire (…) Nous devons travailler pour augmenter nos revenus qui, avec la maîtrise des dépenses, nous aideront à payer la dette. C’est l'objectif principal."

Al-Khelaïfi glisse un nouveau tacle au Barça

Mercredi, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas manqué l’occasion d’en remettre une couche sur le mercato du Barça et ses différents leviers utilisés pour se permettre plusieurs folies au cours de l’été. "Est-ce juste ? Non, ce n'est pas juste… Est-ce légal ? Je ne suis pas sûr", s’est-il interrogé, avant de laisser croire que l’UEFA va "tout regarder" au sujet des pratiques du club catalan.