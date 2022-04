OL: Aulas menace de s'en aller si la situation perdure avec les supporters

Quelque peu abattu en zone mixte après de nouvelles tensions entre le club et ses supporters lors de la victoire contre Montpellier (5-2), le président de l'OL Jean-Michel Aulas a évoqué la possibilité de passer la main.

Trop c’est trop. Pour le président de l’OL Jean-Michel Aulas, les supporters du club, en sifflant Karl Toko Ekambi, ont dépassé les bornes. Après le jet de bouteille du 21 novembre face à Marseille, et les péripéties qui ont suivi, mais également les incidents contre le Paris FC juste avant Noël, puis d’autres incidents dont les joueurs ont été victimes en cette fin de saison sous haute tension, les supporters du KVN sont sortis de leur silence pour insulter copieusement l’attaquant camerounais. Les supporters en question ont voulu descendre sur la pelouse, menaçant le bon déroulé d’une rencontre que l’OL a largement remporté (5-2). Étonnant.

Aulas: "On ne reste pas indemne"

Mais l’ambiance est délétère à Lyon, et la situation ne semble pas s’arranger malgré les appels au calme de Jean-Michel Aulas. "On a franchi une situation qui n’est pas acceptable. Si ça devait perdurer, je préférerais m’en aller. Le foot c’est pas ça. La valeur d’un club, c’est la valeur de ses supporters sur la durée mais à l’instant T ce sont les joueurs et les joueurs sont respectables", a déclaré le patron de l’OL en zone mixte

Jean-Michel Aulas est apparu très touché par la répétition de ce type d’incidents dans une saison cauchemardesque: "Quand on est président d’un club depuis 35 ans, qu’on aime son club avec passion, on ne reste pas indemne de ce genre de choses, a-t-il reconnu. On doit être 7e ce soir. Il y a peut-être encore une possibilité d’être européen. Merci aux joueurs, merci au coach et à la quasi totalité des supporters qui se sont retournés contre cette réaction que je ne peux pas admettre."