PSG: Hamraoui et Diallo pourraient rejouer dimanche, deux mois après la mystérieuse agression

Pour la première fois depuis sa violente agression subie début novembre, Kheira Hamraoui postule à une place dans le groupe du PSG pour le 16e de finale de Coupe de France contre Dijon dimanche. Aminata Diallo, qui avait été placée en garde à vue dans cette affaire avant d'être relâchée, pourrait elle aussi retrouver les terrains.

C'est une étape importante en vue d'un retour à leur vie d'avant. Aminata Diallo et Kheira Hamraoui postulent à une place dans le groupe du PSG pour le 16e de finale de Coupe de France programmé dimanche contre Dijon (14h30). C'est ce qu'a annoncé ce vendredi l'entraîneur parisien Didier Ollé-Nicolle. "Tout le monde repart à zéro et sur un pied d’égalité, a-t-il indiqué. On peut considérer qu’elles sont opérationnelles." Kheira Hamraoui n'est plus apparue sur un terrain depuis le 31 octobre alors que le dernier match de Aminata Diallo remonte au 9 novembre.

Elles ont repris l'entraînement collectif début décembre, un mois après la violente agression subie par Kheira Hamraoui. Cette dernière avait été victime d'un guet-apens dans la soirée du 4 novembre, au retour d'un dîner organisé par son équipe. Deux agresseurs masqués l'avaient attaquée à la barre de fer au niveau des jambes. Sa coéquipière en club et en sélection Aminata Diallo, témoin de la scène, avait été interpellée puis placée en garde à vue pendant deux jours, avant de ressortir libre sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle.

Les deux joueuses ont "envie de revenir"

Une information judiciaire a ensuite été ouverte contre X pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans" et "violences aggravées par trois circonstances, suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours". Touchée notamment au niveau de la cuisse, au genou et à une main, Kheira Hamraoui s'est remise de ses différentes blessures et se tient donc prête, comme Aminata Diallo, à reprendre la compétition ce week-end.

"La relation est normale aujourd’hui, a fait savoir Didier Ollé-Nicolle. Aminata et Kheira ont très envie de revenir. Tout le groupe a très envie de faire une très bonne deuxième partie de saison." Le PSG a remporté cette Coupe de France à deux reprises, en 2010 et 2018.