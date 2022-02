PSG: Katoto devient la meilleure buteuse de l'histoire du club à seulement 23 ans

Auteur d'un doublé lors de la victoire du PSG à Guingamp (6-2) ce samedi, Marie-Antoinette Katoto est devenue la meilleure buteuse de l'histoire du club (132 buts), à seulement 23 ans.

Déjà dans les livres d'histoire, à 23 ans. Ce samedi, Marie-Antoinette Katoto est devenue la meilleure buteuse de l'histoire du Paris Saint-Germain grâce à son doublé inscrit face à Guingamp (6-2), lors de la 14e journée de D1 Arkéma. Avec 132 réalisations en 148 matchs sous le maillot parisien, "MAK" a égalé puis dépassé Marie-Laure Delie, une autre légende passée par le PSG (2014-2018). La performance est d'autant plus d'impressionnante que l'internationale française n'a que 23 ans et trois mois.

Privée de Coupe du monde à la maison

Si son avenir est encore incertain, Katoto marche sur l'eau cette saison. Toutes compétitions confondues, elle a marqué 17 buts en 18 matchs avec le PSG, et 9 réalisations en 6 sorties avec l'équipe de France. Mais l'attaquante se montre également décisive dans les gros matchs, notamment face à Lyon en Coupe de France le week-end dernier (3-0). Joueuse majeure du premier titre de champion de France de l'équipe féminine parisienne l'an dernier, Marie-Antoinette Katoto sera l'un des atouts principal de l'équipe de France cet été.

Les Bleues de Corinne Diacre ont rendez-vous avec l'Italie, la Belgique et l'Islande pour l'Euro 2022 en Angleterre (6-31 juillet). Et la Parisienne devrait, sauf pépin, bien faire partie du voyage, elle qui n'avait pas été sélectionnée pour la Coupe du monde féminine 2019, organisée en France. Une absence qui a réveillé la principale intéressée, insatiable depuis deux saisons et demi.