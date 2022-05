PSG: malchanceuse contre l'OL, Votikova gravement blessée

Sorti sur blessure à la mi-temps de la demi-finale retour de Ligue des champions contre l'OL, la gardienne du PSG, Barbora Votikova, souffre d'une rupture des ligaments croisés et ne rejouera plus cette saison.

Le calice jusqu'à la lie pour Barbora Votikova. Coupable de trois erreurs lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Lyon et sortie à la pause de la manche retour, la gardienne du PSG souffre "d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et ne pourra pas rejouer d’ici la fin de saison", a expliqué le club de la capitale dans un communiqué.

Au Groupama Stadium, lors de la victoire de l'OL (3-2), la portière tchèque avait été fautive sur les trois buts de son équipe. Alors que le score était favorable aux championnes de France, elle a concédé le penalty de l'égalisation, en faisant faute sur Melvine Malard, avant de manquer son dégagement sur le deuxième but de Macario. Déjà touchée mentalement, Votikova a commis une troisième erreur sur une mauvaise entente avec Paulina Dudek au retour des vestiaires. Une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Un problème de gardiennes au PSG

Malgré une prestation décevante, Votikova avait gardé la confiance de Didier Ollé-Nicolle avant le match retour perdu au Parc des Princes (1-2). "Il ne faut pas qu'elle soit trop revancharde. C'est un poste où on a besoin de sérénité. Bara, ça fait dix mois qu'on travaille ensemble, qu'elle fait des matchs intéressants avec nous. Elle nous a sauvé à de multiples reprises. Elle a été décisive sur des matchs serrés. On s'est mis un peu de fébrilité sur deux ou trois situations. La semaine s'est passée le plus logiquement possible. L'accident de parcours fait partie du jeu", expliquait le coach du PSG.

La blessure de la gardienne constitue un nouveau coup dur pour le club à ce poste, qui ne pourra compter que sur Charlotte Voll, l'habituelle remplaçante, pour terminer la saison. Recrutée l'été dernier pour remplacer Christiane Endler, Constance Picaud a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit en août et n'est toujours pas revenue dans le groupe des championnes de France. Appelée pour la remplacer en tant que numéro 1, Stéphanie Labbé a décidé de prendre sa retraite au milieu de la saison, même si son contrat courrait jusqu'en juin, en raison d'une usure psychologique liée au titre olympique conquis avec le Canada l'été dernier.