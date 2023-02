FFF: "Je me mettrais des claques", Le Graët regrette ses propos déplacés... sur Zidane

Après sa démission de son poste de président de la Fédération française de football, Noël Le Graët a formulé des regrets quant à ses déclarations "maladroites" à l'encontre de Zinédine Zidane.

Une phrase qui a en partie précipité sa chute. Le 8 janvier dernier, Noël Le Graët s'était épanché sur la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, confiant qu'il n'aurait "même pas pris" Zinédine Zidane au téléphone. Dans un entretien à L'Equipe ce mardi, après sa démission de son poste de président de la Fédération française de football (FFF), l'homme de 81 ans a montré des regrets quant à cette sortie médiatique.

Lors de cette interview à l'époque pour RMC dans l'émission "Bartoli Time", Noël Le Graët avait aussi déclaré qu'il en avait "rien à secouer" à l'idée que Zinédine Zidane puisse être sélectionneur du Brésil. "Mes déclarations étaient très maladroites, a convenu Le Graët. Je venais de rentrer de Paris et c'était le troisième journaliste qui me posait la question sur Zidane, j'avais été aimable avec les deux premiers et avec le troisième, je ne sais même pas qui c'était (Jean-Christophe Drouet, NDLR), j'étais au téléphone, j'ai craqué."

"Je me mettrais des claques"

La sortie de Noël Le Graët, déjà visé par plusieurs affaires, avait provoqué un tollé à tel point que Kylian Mbappé était monté au créneau pour défendre Zinédine Zidane. "C'est malin, je me mettrais des claques. Je n'aurais jamais dû dire cela, a lâché Le Graët avec le recul. Mais je me suis tout de suite excusé."

Pour le reste, Noël Le Graët n'a formulé aucune autre excuse, lui qui est visé par l'ouverture d'une enquête préliminaire pour harcèlement moral et sexuel. Par ailleurs, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, avait commandé un audit sur la gouvernance de la FFF. Les conclusions de celui-ci épinglent "NLG" sans ménagement en pointant du doigt ses "déclarations problématiques" et son "comportement inapproprié vis-à-vis des femmes".

Noël Le Graët assure être innocent de toutes les accusations portées contre lui et va contester le rapport. "NLG" estime aussi que la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra en avait personnellement après lui. L'avocat du dirigeant a indiqué qu'une plainte allait être déposée contre la responsable politique pour diffamation.