Foot: bientôt des jours de repos et des vacances obligatoires pour les joueurs?

Le Conseil de la Fifa se réunit ce mardi afin de discuter du futur calendrier des matchs internationaux. Un groupe de travail devrait, selon l'Equipe, être créé afin de garantir la santé et le repos des principaux acteurs.

Ces dernières années, il n'a eu de cesse de susciter l'inquiétude, l'agacement aussi, chez les joueurs comme les entraîneurs. Le calendrier international n'en finit pas de s'étoffer, favorisant les blessures et contraignant les principaux acteurs du jeu à empiler les matchs - parfois jusqu'à plus d'une soixantaine par saison. Un rythme effréné qui devrait être remis en question à compter de ce mardi par l'instance dirigeante du football mondial.

Vers une meilleure protection de la santé des joueurs?

Réuni ce mardi au Rwanda- avant la tenue du 73e Congrès de l'institution ce jeudi - le Conseil de la Fifa s'apprête en effet à étudier de près le calendrier des matchs internationaux et, selon l'Equipe, cette réflexion devrait amener à la création d'un groupe de travail visant à garantir et protéger la santé des joueurs, mais pas seulement. Problématiques organisationnelles, financières... L'état des lieux devrait être bien plus global.

Parmi les parties prenantes, plusieurs représentants importants pourraient être de la partie (experts techniques et médicaux etc.), notamment la FIFPRO, le syndicat des joueurs professionnels. Sans doute l'organisation la plus susceptible de porter les revendications des principaux intéressés sur le terrain.

Parmi ces revendications, plusieurs pourraient être discutées comme la mise en avant d'une période de repos annuel obligatoire ou - dans l'idéal - un intervalle de 72 heures minimum entre deux matchs. Aussi, un jour de repos obligatoire chaque semaine, à caler en fonction des possibilités, devrait être discuté. Toutes les mesures envisagées visant à protéger les joueurs devront, quant à elles, être respectées quel que soit le continent. Le quotidien explique que toutes les confédérations ont répondu favorablement à cette réflexion plus poussée sur le calendrier international.