La Fifa se réunit pour discuter du calendrier international

Le Conseil de la Fifa se réunira ce mercredi pour traiter les affaires courantes, en attendant le prochain congrès de l’instance. Au cours de cette réunion en visioconférence, la thématique du calendrier international et notamment l’idée d’une Coupe du monde tous les deux ans se trouveront encore au programme.

Les plus optimistes y verront un voyage pour promouvoir le football à travers le continent américain. Les plus pessimistes croiront probablement à un intense travail de lobbying de la part du président de la Fifa. Tout juste rentré d’une tournée en Amérique du Sud, Gianni Infantino dirigera ce mercredi le Conseil de la Fifa.

Successeur du Comité exécutif de l’instance, le Conseil de la Fifa est aujourd’hui son principal organe de décision entre deux Congrès. De quoi donner une sacrée importance à la réunion organisée ce mercredi en visioconférence. Si Gianni infantino animera les débats depuis le siège de la fédération à Zurich, il sera accompagné de nombreux membre de la Fifa issus des différentes associations continentale dont par exemple Noël Le Graët ou Aleksander Ceferin, respectivement patrons de la FFF et de l’UEFA.

Un ordre du jour chargé

Outre la ratification de plusieurs décisions concernant le présent et l’avenir de différentes fédérations confrontées à des problèmes d’ordre géopolitique en Irak, au Pakistan ou encore en Egypte, le Conseil de la Fifa entendra également les rapports des différentes commissions (finances, médicale…). Enfin il aura également à discuter du calendrier international des matchs.

Lors des échanges autour de cet axe de travail, les membres du Conseil auront à valider les modifications apportées au calendrier afin de l’adapter aux bouleversements liés au Covid -19. Mais partisans et opposants d’une Coupe du monde tous les deux ans en profiteront aussi pour défendre leur position en vue de futures négociations et surtout, avant le prochain Congrès de la Fifa prévu lors du premier semestre de l’année 2022.

La Fifa va préparer le terrain pour son projet

Défendu par la Fifa et certains de ses membres comme Arsène Wenger, le projet d’une Coupe du monde bisannuelle suscite de nombreux débats et une vive opposition de plusieurs ligues, de certains joueurs comme Thibaut Courtois, et même du CIO, qui y voit un effet négatif pour les Jeux olympiques.

Dans un souci d’apaisement, ou en vue de discussions autour d’un compromis, la Fifa mène cette semaine une enquête d’opinion auprès des sélectionneurs de toutes les équipes nationales. En France, Noël Le Graët a déjà indiqué n’avoir "aucune opposition" de principe à ce sujet début octobre. Pour ce qui est de Didier Deschamps, le patron des Bleus craint une banalisation de la Coupe du monde. Voilà bien tout l’intérêt du Conseil de la Fifa organisé ce mercredi: permettre à Gianni Infantino d’arrondir les angles avec les uns et les autres.