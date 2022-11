Manchester United: Garnacho inscrit son premier but en Premier League et chambre le public de Fulham

La pépite de Manchester United Alejandro Garnacho a permis aux Red Devils de l'emporter 2-1 à la toute dernière seconde du match contre Fulham ce dimanche. Un premier but en Premier League que l'Argentin a célébré en exposant fièrement son maillot aux supporters adverses, à la Lionel Messi.

Le conte de fées se poursuit. Auteur de deux passes décisives lors du match de coupe cette semaine face à Aston Villa, le jeune attaquant de Manchester United Alejandro Garnacho a inscrit son tout premier but en Premier League ce dimanche face à Fulham, offrant une victoire sur le fil 2-1 aux Red Devils.

Un but et une célébration

Entré en jeu à la 72e minute, le jeune argentin a permis aux siens de renverser une rencontre qui filait tout droit vers le match nul. Initiant le mouvement du milieu de terrain, il suit l'action et repique dans l'axe avant de couper la trajectoire de l'extérieur du pied.

La pépite formée à l'Atlético de Madrid enlève directement son maillot pour célébrer ce but à la 90+3e minute et l'affiche aux supporters de Fulham, comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Nabil Fékir avant lui.

Alejandro Garnacho célébrant son premier but en Premier League © AFP

Véritable sensation chez les Red Devils cette saison, il connaît une ascension fulgurante. Il a marqué son tout premier but contre la Real Sociedad en Ligue Europa puis délivré deux passes décisives permettant à United de s'imposer devant Aston Villa jeudi (4-2).

"Il a cette grande qualité de confiance en lui"

"Il est fantastique, l'a félicité Erik Ten Hag en fin de match. Il montre la mentalité, a l'impact et la conviction. Deux fois en quatre jours. Je suis vraiment heureux que nous puissions faire grandir un jeune joueur. C'est le premier, nous devons en apporter plus. C'est super de travailler avec lui, un vrai plaisir. "

"Il a cette grande qualité de confiance en lui, ajoute-t-il tout sourire, après avoir pris son petit protégé dans les bras. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop, mais c'est ce dont vous avez besoin au plus haut niveau pour performer sous pression."

Une sélection de dernière minute au Mondial?

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters argentins et journalistes du pays demandent à ce que Garnacho, qui compte plusieurs matchs avec les U20 argentins aillent au Mondial avec l'Albiceleste. Ils ont même déjà trouvé le joueur qu'il pourrait remplacer: Nicolas Gonzalez, attaquant de la Fiorentina n'ayant joué que six matchs pour un seul but inscrit depuis le début de saison et blessé depuis le 22 octobre dernier.

Né à Madrid d'une mère argentine, il a toujours le choix de sa sélection nationale, n'ayant jamais évolué en équipe première, et pourrait potentiellement choisir l'Espagne, si l'Argentine tarde à se présenter. Certains le donnent déjà comme perdu pour le Mondial 2026 et estime qu'il pourrait choisir la Roja dès l'édition qatarie.