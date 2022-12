Football: les propositions lunaires d'un ex-international américain pour faire évoluer le jeu

L'ancien international américain Alexi Lalas, désormais commentateur, a été pris à partie sur les réseaux sociaux après avoir posté sur Twitter ses idées pour améliorer le football. Parmi elles, des modifications majeures pour les buts en dehors de la surface, les touches ou encore les tirs au but.

Après les idées émises par Igor Tudor mercredi en conférence de presse, pas sûr que celles d'Alexi Lalas ne trouvent, à court terme, beaucoup de défenseurs. L'homme de 52 ans, ancien international américain (96 sélections), connaît des dernières heures difficiles depuis la publication d'un post sur son compte Twitter dans lequel il met en avant plusieurs pistes pour faire évoluer le football et sa pratique.

Plus de tirs au but mais des tirs "lancés", fin des touches au profit des coups-francs...

En effet, celui qui est désormais consultant et commentateur aux Etats-Unis est moqué pour avoir émis plusieurs idées pour faire évoluer le jeu. Parmi ces évolutions, on retrouve : faire que les buts comptent davantage ; deux points pour les buts en dehors de la surface de réparation ; une séance de tirs lancés depuis les 32 mètres (35 yards) plutôt que des tirs au but, façon hockey-sur-glace ; des coups-francs plutôt que des touches pour les remises en jeu ; une "penalty box" ("banc de pénalité") comme au hockey là encore pour punir un joueur fautif ; une règle du hors-jeu qui ne s'applique que pour les 35 derniers mètres..."

Les commentaires rejetant ses propositions ne se sont pas fait atttendre. "Tu as disputé la Coupe du monde et tu connais moins bien le football que mon oncle qui n'a jamais regardé un match. C'est pourquoi nous sommes la risée du monde du football", tweete notamment un internaute désireux de défendre le "soccer". D'autres, plus mesurés, mettent en avant la dernière finale du Mondial entre la France et l'Argentine pour appuyer leur propos : "C'est fou que quiconque ait pu regarder la finale récemment puisse penser que le sport a besoin de changements fondamentaux pour le rendre plus excitant", peut-on lire.

Lalas, qui a suivi la dernière Coupe du monde au Qatar pour la chaîne Fox, a par la suite répondu à certaines critiques, en soulignant notamment l'impact des Etats-Unis sur le développement du football (coachs, marketing, propriétaires, droits TV...) ces dernières années. Par exemple, le format de tirs lancés depuis les 32 mètres avait été introduit en MLS avant de disparaître en 1999. Pas sûr toutefois que cela suffise pour faire taire les critiques qui s'abattent sur l'ancien joueur...