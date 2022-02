Football: la règle des cinq changements va devenir permanente

Utilisée temporairement lors des deux dernières saisons notamment en raison du contexte sanitaire et de l'enchaînement des matchs, la règle des cinq changements va devenir permanente dès le mois prochain.

La dérogation temporaire autorisant jusqu'à cinq changements au cours d'un match, introduite après le début de la pandémie de Covid-19 pour aider les clubs à gérer l'encombrement du calendrier, devrait devenir une option permanente pour les compétitions du monde entier, rapporte The Athletic. La mesure sera adoptée lors de l'assemblée générale annuelle de l'International Football Association Board (IFAB) le 3 mars prochain.



L'IFAB a déjà recommandé à toutes les compétitions d'autoriser cinq remplacements. Seule la Premier League a décidé de ne pas utiliser cinq changements lors de la saison 2020-2021, et est revenue à trois remplacements, ce qui reste le cas pour la saison actuelle.

Discussion autour du hors-jeu

Pour l'occasion, la loi sur le hors-jeu sera également discutée lors de la réunion. En octobre, le chef des arbitres de l'UEFA, Roberto Rosetti, a insisté sur le fait que la loi "devait être améliorée" après un but controversé de Kylian Mbappé en finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne. La réunion permettra de discuter des changements de formulation et de toute conséquence découlant d'un changement.



Lors de France-Espagne, la passe de Théo Hernandez avait été touchée par Eric Garcia, avant d'arriver dans les pieds de Mbappé, hors-jeu au début de l'action. Mais le but du Parisien avait bien été accordé selon un point précis du règlement de l'IFAB. "Un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, y compris de la main ou du bras, n’est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position, sauf en cas de sauvetage délibéré par un adversaire." Un but qui avait fait couler beaucoup d'encre de l'autre côté des Pyrénées.