France-Argentine: pourquoi Deschamps et les Bleus ont été autorisés à effectuer sept changements au lieu de six

Lors de la finale de Coupe du monde perdue (3-3, 4-2 tab) face à l'Argentine ce dimanche, l'équipe de France a procédé à sept changements. Le staff des Bleus a été autorisé à remplacer un joueur supplémentaire en raison du protocole commotion d'Adrien Rabiot.

Au total, Didier Deschamps a effectué sept changements lors de cette finale de Coupe du monde perdue face à l'Argentine (3-3, 4-2 tab) ce dimanche. En théorie, le sélectionneur des Bleus n'aurait pu procéder qu'à cinq remplacements dans le temps réglementaire, plus un autre dans la prolongation. Mais Adrien Rabiot est sorti pour un protocole commotion.

A la 95e minute, dans la prolongation, Youssouf Fofana est entré en jeu pour prendre la place d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain, qui évolue en club avec la Juventus, avait été victime d'un choc avec Julian Alvarez (89e) quelques minutes plus tôt. Lors d'un duel aérien, l'Argentin adressait involontairement un coup de tête à son adversaire, le sonnant. Hagard, Rabiot a repris sa place mais a ensuite quitté le terrain.

Deux changements dès la première période

Avant même la mi-temps, Didier Deschamps avait sorti Olivier Giroud et Ousmane Dembélé (41e), respectivement pour Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. La France était alors menée 2-0, dos au mur et totalement bousculée par son adversaire. Le rapport de force s'est progressivement inversé.

A la 71e minute, Didier Deschamps a remplacé Antoine Griezmann et Théo Hernandez par Kingsley Coman et Eduardo Camavinga. Sur penalty (80e), Kylian Mbappé a réduit le score avant d'égaliser dans la foulée (81e) sur une reprise de volée. Lors de la prolongation (113e), après un nouveau but de Lionel Messi (109e), à bout de force, Raphaël Varane a cédé sa place à Ibrahima Konaté.

Enfin alors que les tirs au but se profilaient grâce à un autre penalty de Kylian Mbappé (118e), Axel Disasi a pris la place de Jules Koundé (120+1e). Mais les tenants du titre ont perdu leur couronne mondiale avec des ratés de Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni lors de la séance de tirs au but.