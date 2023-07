Gerard Piqué veut "étendre" la Kings League à la France

La Kings League, compétition de football créée par l'ancien footballeur Gerard Piqué et le streameur espagnol Ibai Llanos, pourrait s'étendre à la France.

Gerard Piqué veut étendre la Kings League en France. L'ancien footballeur espagnol s'est confié à Mundo Deportivo à propos de l'avenir de sa compétition de football diffusée sur Twitch et créée avec son compatriote streameur Ibai Llanos.

''Après avoir exploré les marchés les plus importants ou les plus prioritaires pour nous, nous avons décidé de nous tourner vers l'Amérique hispanophone, le Brésil, la France et l'Italie, a déclaré l'ancien défenseur du FC Barcelone dans Mundo Deportivo. Ces pays ont deux choses en commun : ils aiment tous le football et disposent tous d'une importante communauté de streameurs, et c'est ainsi que nous sommes nés et que nous voulons continuer".

"La France et l'Italie sont toutes deux des cibles pour 2024, a-t-il ajouté. Je ne sais pas si ce sera au début ou peut-être au deuxième trimestre, mais c'est là que les discussions sont les plus avancées, et je dirais qu'il pourrait y avoir des surprises de dernière minute. L'expansion en Angleterre et en Allemagne sera probablement reportée à 2025".

Des matchs avec des règles atypiques

La France constitue effectivement une cible logique pour la Kings League, compte tenu de la puissance des streameurs français et du succès des événements tels que le Eleven All Stars (un match France-Espagne entre créateurs de contenus).

La Kings League est une compétition de football alternatif, avec des équipes qui se forment grâce à une draft à l'américaine, des joueurs de légende comme Ronaldinho avec des streamers, des règles de jeu changées et des matchs à 7 plutôt qu'à 11. Une initiative qui n'est pas du goût de tout le monde, étant donné que cela a été qualifié de ''cirque'' par Javier Tebas, le président de la LaLiga.