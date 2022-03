Guerre en Ukraine: l’UEFA sanctionne la Biélorussie, mais moins sévèrement que la Russie

Tous les clubs et équipes nationales biélorusses participant à des compétitions de l'UEFA devront jouer leur match à domicile sur terrain neutre, annonce l'instance européenne dans un communiqué ce jeudi. Le pays, impliqué dans l’invasion de l’Ukraine, est donc sanctionné, mais plus légèrement que la Russie.



La Biélorussie n’échappe pas aux sanctions de l’UEFA mais elle a évité le pire. Ce jeudi, l’instance européenne a annoncé que tous les clubs et équipes nationales du pays, directement impliqué dans l’invasion de l’Ukraine par la Russie, allaient devoir disputer leur match à domicile sur terrain neutre.

“En outre, aucun spectateur ne pourra assister aux matchs dans lesquels les équipes du Belarus sont hôtes", ajoute l'UEFA dans son communiqué. La Biélorussie est donc sanctionnée, mais plus légèrement que la Russie. Depuis plusieurs jours, les sanctions pleuvent en effet sur la Russie, notamment exclue du Mondial 2022 par la FIFA et l’UEFA. L'instance européenne a également décidé d’éliminer le Spartak Moscou, dernière équipe russe encore engagée dans une Coupe d’Europe, de la Ligue Europa.

Les athlètes biélorusses exclus des Jeux paralympiques

Depuis que Vladimir Poutine a décidé d’envahir l’Ukraine, en bénéficiant d’une aide du pays dirigé par Alexandre Loukachenko, les sportifs biélorusses ont, à l’instar de leurs homologues russes, été mis au ban. Dernier exemple en date: l’exclusion des athlètes russes et biélorusses des Jeux paralympiques de Pékin, qui débutent ce vendredi.

Mercredi, la joueuse de tennis biélorusse Victoria Azarenka a publié un message fédérateur sur ses réseaux sociaux pour réagir au conflit armé qui a lieu actuellement sur le sol ukrainien. “J'ai toujours vu les Ukrainiens et les Biélorusses comme deux nations, amicales et solidaires l'une de l'autre. (...) Mon cœur est avec ceux directement ou indirectement touchés par cette guerre qui cause tant de souffrances et de douleurs”, a affirmé la N°16 mondiale, victorieuse de l’Open d’Australie en 2012 et 2013.