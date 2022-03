Guerre en Ukraine: Ceferin détaille l’intervention de l’UEFA pour aider les joueurs

Aleksander Ceferin s’est exprimé ce jeudi au sujet de la guerre en Ukraine lors d’un sommet organisé sur l’avenir du football européen à Londres. L’occasion pour le dirigeant de l’UEFA de rappeler le rôle joué par son organisation dès l’ouverture du conflit.

A l’image de la Fifa, Aleksander Ceferin et l’UEFA ont rapidement décidé d’exclure la sélection russe et les clubs russes de toutes les compétitions européennes de football après l’invasion de l’Ukraine par le pays dirigé par Vladimir Poutine. Au-delà des sanctions contre la Russie, le président de l’instance continentale a tenté d’assurer l’évacuation ou la sécurité des footballeurs ukrainiens touchés par le conflit. Ce jeudi lors d’un sommet sur le football organisé à Londres par le Financial Times, le dirigeant de l’UEFA s’est exprimé sur l’actualité en Europe.

"Personne de ma position ne s'attendait à ce que la guerre se produise au milieu de l’Europe. J'ai été au téléphone pendant 48 heures pour aider les joueurs et les entraîneurs à les aider à sortir d'Ukraine, a expliqué le patron du foot européen cité par plusieurs médias dont AS et la BBC. J'ai parlé avec des gouvernements et leur ai demandé de l’aide mais personne ne pouvait garantir leur sécurité. Ces dirigeants m'ont dit que le mieux était que les joueurs restent là où ils étaient, que c'était le plus sûr."

Ceferin a hébergé des footballeurs fuyant l’Ukraine

Après s’être démené pour évacuer certains acteurs du football, on pense notamment au départ des joueurs étrangers du Dynamo Kiev ou du Chakhtior Donetsk, Aleksander Ceferin a également joint le geste à la parole après une énorme saillie à l’encontre des clubs qui profitent du contexte de guerre pour relancer le projet de Super League.

"J'ai accueilli chez moi deux footballeurs ayant quitté l’Ukraine ces derniers jours, a encore estimé le président de l’UEFA. Nous devons travailler dur pour faire notre part. Nous espérons que la guerre et cette folie s'arrêteront le plus tôt possible."