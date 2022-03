Guerre en Ukraine: la fédération russe n’a pas (encore) saisi le TAS après les sanctions de la Fifa et de l'UEFA

Contacté par RMC Sport, le Tribunal arbitral du sport (TAS) indique n’avoir reçu aucun appel de la fédération russe de football après son exclusion de la prochaine Coupe du monde. L’instance avait pourtant communiqué son "total désaccord" à la suite de sa sanction, tout en laissant entendre qu’elle pourrait la contester.

La fédération russe n’a pas encore concrètement réagi à son exclusion de la prochaine Coupe du monde et de toutes les compétitions internationales, prononcée ce lundi par la Fifa et l’UEFA après l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes la semaine dernière. Contacté par RMC Sport, le Tribunal arbitral du sport (TAS) explique ainsi ce mardi n'avoir reçu aucune demande en provenance de Russie.

La fédération russe avait dénoncé "un caractère discriminatoire évident"

Lundi soir, dans la foulée de l’annonce, la RFS publiait pourtant un communiqué dans lequel elle critiquait la décision prise, affichant un "total désaccord". "Cette décision est contraire aux principes de la compétition internationale, ainsi qu’à l’esprit du sport, était-il notamment indiqué. Elle a un caractère discriminatoire évident et nuit à un grand nombre d’athlètes, d’entraîneurs, d’employés de clubs et d’équipes nationales. Et surtout à des millions de supporters russes et étrangers, dont les organisations sportives internationales doivent protéger les intérêts".

Surtout, la fédération a précisé qu’elle n’allait peut-être pas en rester là: "Nous nous réservons le droit de contester la décision de la Fifa et de l’UEFA, conformément au droit international du sport". Ce qui n’est donc pas encore le cas, 24 heures après son exclusion officielle du prochain Mondial, dont la Russie devait disputer les barrages fin mars.