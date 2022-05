Guerre en Ukraine: le beau geste de la fédération irlandaise envers l’Ukraine en Ligue des nations

La Fédération irlandaise de football a annoncé que 2.000 places seront distribuées aux réfugiés ukrianiens pour le match Irlande-Ukraine, comptant pour la Ligue des nations le 8 juin prochain à Dublin. Un don de 100.000 euros sera fait à l'appel de crise ukrainien de la Croix-Rouge irlandaise.

Alors que la sélection ukrainienne va reprendre du service courant mai, l’Irlande apparaît au calendrier de la Zbirna en ouverture de la Ligue des nations. A cette occasion, la fédération irlandaise a décidé de faire un geste en offrant 2.000 places aux réfugiés ukrainiens en Irlande.

"Au nom du conseil d'administration et du personnel de la FAI et de toutes les personnes impliquées dans le football irlandais, je suis ravi d'annoncer que nous inviterons 2 000 réfugiés ukrainiens déjà en Irlande au match et nous sommes impatients de les accueillir, ainsi que leur équipe, au stade Aviva", indique le communiqué de la FAI. Avec plus de 25 000 réfugiés arrivés sur l’île d’émeraude, l’Irlande - comptant 5 millions d’habitants - est l’un des pays européen accueillant proportionnellement le plus de réfugiés. L'île s'était d'ailleurs dite prête à accueillir 100.000 réfugiés.

100.000 euros pour la Croix-Rouge

La fédération au trèfle ne s’arrête pas là puisqu’en plus des 2.000 billets offerts pour la rencontre du 8 juin, 100.000 euros, issus de la recette de la billetterie, seront reversés à la Croix-Rouge irlandaise: “Je suis également heureux de confirmer une contribution de 100.000 € à l'appel de la Croix-Rouge irlandaise pour la crise en Ukraine provenant de la vente des billets pour le match", a déclaré le directeur général de la FAI, Jonathan Hill.

“Le football n'est que secondaire par rapport à la situation actuelle en Ukraine et à la crise que traverse son peuple, mais ce don et l'attribution de billets aux familles ukrainiennes résidant désormais en Irlande vont, nous l'espérons, consolider notre soutien au peuple ukrainien, abonde Gerry McAnaney, président de la FAI. Je sais que le peuple irlandais accueillera et soutiendra cette initiative.”

Avant de défier l’Irlande sur ses terres le 8 juin prochain en Ligue des Nations, Oleksandr Zinchenko et ses coéquipiers joueront contre le Borussia Mönchengladbach en amical le 11 mai prochain. Le 1er juin, l’Ukraine aura l’occasion de faire un grand pas vers le Mondial qatarien, si elle écarte l’Ecosse en barrage. En cas de victoire, la Zbirna jouera sa place dans le groupe B aux côtés des Etats-Unis, l’Angleterre et l’Iran contre les pays de Galles.