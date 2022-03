Guerre en Ukraine: Tymoshchuk, légende du pays, puni par la fédération pour son silence

Passé au Bayern Munich et ancien capitaine de la sélection ukrainienne, le silence d’Anatoliy Tymoshchuk sur la guerre entre l’Ukraine et la Russie a décidé la Fédération de football de son pays natal, à prendre des sanctions contre lui. L’actuel coach adjoint au Zénith Saint-Pétersbourg est répudié.

Entre le statut de gloire et celui de persona non grata, la frontière peut être très mince. Ancien capitaine de la sélection ukrainienne, Anatoliy Tymoshchuk a fait les frais de cette expérience. Entraîneur adjoint du Zenith Saint-Pétersbourg, formation réputée proche du président russe Vladimir Poutine, l’ancien milieu de terrain a été fortement sanctionné par la Fédération ukrainienne de football.

En raison de son silence sur le conflit entre l’Ukraine et la Russie, l’instance a pris de lourdes sanctions. Tymoshchuk s’est vu retirer: "sa licence d’entraîneur de niveau Pro", "ses titres honorifiques", ses trophées gagnés sur le sol ukrainien (triple champion d’Ukraine avec le Shakhtar Donetsk et triple vainqueur de la Coupe d’Ukraine).

Il a aussi été enlevé du "registre officiel des joueurs des équipes nationales de l’Association ukrainienne de football", et ne pourra plus jamais "participer à des activités de football" en Ukraine. La rupture entre les deux parties est donc totale.

"Ce n'est plus une légende du foot ukrainien"

Le silence de l’ancien élément du Bayern Munich faisait de plus en plus polémique auprès des Ukrainiens. Lors d’un entretien avec la compte Youtube Football 1/2/3, le joueur de l’Atalanta Ruslan Malinovskyi avait relevé le fait que son compatriote ne prenne pas position: "Difficile de commenter mais c’est bizarre. Je pense que ce n’est pas bien. Le fait qu’il ne soit plus une légende du football ukrainien est vrai à 100%. Ces jours-ci, tout le monde a oublié ses services au pays."

L’instance ukrainienne s’est donc chargée ce vendredi de transformer ces mots en actes. La fédération a aussi critiqué le choix de Tymoshchuk de continuer à "coopérer avec le club de l’agresseur". Pour rappel, le défenseur ukrainien Yaroslav Rakitskiy avait décidé de résilier son contrat avec les Russes.