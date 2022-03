Guerre en Ukraine: Malinovskyi tacle l'ancienne gloire ukrainienne Tymoshchuk pour son silence

Dans un entretien pour la chaîne YouTube "Football 1/2/3", Ruslan Malinovskyi s'en est pris à Anatoly Tymoshchuk, légende du football ukrainien, qui reste silencieux depuis le début de la guerre en Ukraine.

Ruslan Malinovskyi ne mâche pas ses mots. Très engagé face à la guerre menée par la Russie en Ukraine, le joueur de l'Atalanta Bergame s'en est pris à une légende du football ukrainien, Anatoliy Tymoshchuk, muet depuis le début du conflit. Ce dernier, ancien capitaine de la sélection (144 matchs), est actuellement l'entraîneur adjoint du Zenith Saint-Pétersbourg. Depuis le lancement de l'offensive militaire du Kremlin, l'ancien Bavarois garde le silence.

"Je ne sais pas pour Tymoshchuk, vous devez lui demander. Difficile de commenter mais c’est bizarre (le fait qu’il n’a encore rien dit sur la guerre, ndlr). Je pense que ce n’est pas bien. Le fait qu'il ne soit plus une légende du football ukrainien est vrai à 100%. Ces jours-ci, tout le monde a oublié ses services au pays", a fustigé le milieu de terrain dans un entretien pour la chaîne YouTube Football 1/2/3, des propos relayés par Tribuna.

>> Guerre en Ukraine, les conséquences sur le sport

"Pas de guerre en Ukraine"

La semaine dernière, l'international ukrainien avait eu une pensée pour son peuple lors du barrage d'Europa League face à l'Olympiacos. Il a célébré son premier but en montrant un message de soutien à son pays sur son t-shirt ("No war in Ukraine", "Pas de guerre en Ukraine"). Le joueur de Bergame avait également publié un long message d'alerte sur les réseaux sociaux, dénonçant "un crime contre toute l'humanité".

"La Russie a officiellement commencé sa guerre contre le territoire de l'Ukraine, a dénoncé le milieu de terrain de l’Atlanta Bergame dans une story sur Instagram. Il y a eu plusieurs explosions dans tous les points stratégiques du pays. Les gens sont horrifiés et paniqués, toutes les frontières sont actuellement fermées. Je pleure pour notre peuple et pour ma maison. Les nouvelles venant de Russie ne disent pas la vérité: ils prétendent protéger l'est contre nous les Ukrainiens, mais en réalité ils nous attaquent! C'est un crime contre toute l'humanité, il faut arrêter cette horreur."