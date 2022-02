"Ils me chopent par la capuche et commencent à me frapper": le témoignage effrayant d'Alexandre, agressé par des supporters de l'OL

Dimanche, à l’issue du huitième de finale de la coupe Gambardella entre Canet et l’OL (0-2), un adolescent de 17 ans a été agressé par des supporters lyonnais parce qu'il portait un pull aux couleurs de l’OM. Ce mardi, pour RMC Sport, Alexandre revient en longueur sur cette agression qui l'a profondément marqué.

Peux-tu nous raconter ce qu’il s’est passé dimanche après-midi au stade de Canet ?

J’ai été voir le match d’un ami à moi qui joue à Canet. A la fin du match, j’attendais devant le stade pour le voir et j’avais un pull de l’OM. Les Lyonnais, qui étaient une cinquantaine, passent derrière moi. J’étais accompagné d’un ami, avec qui je parlais. Ils m’interpellent une fois en me demandant d’enlever mon pull. Dans une incompréhension totale, je leur réponds que je n’enlèverai pas mon pull. Et là, ils se rapprochent tous, ils me chopent par la capuche et commencent à me frapper de partout.

Par réflexe, j’essaye de me dégager et je mets deux trois coups pour pouvoir partir. Je cours, et en courant je retombe au cœur de leur parcage. Ils me redemandent d’enlever mon pull. Je leur dis que je vais le faire, mais ils ne m’ont pas laissé le temps et je me suis fait encore frapper. Ils me l’ont enlevé de force, je me suis retrouvé torse-nu. Après, la sécurité est intervenue.

Combien étaient-ils à te tomber dessus ?

15 ou 20. J’ai dû recevoir une trentaine de coups, voire plus.

Pendant le match, il ne s’est rien passé ? On a vu des images montrant des supporters lyonnais en train de jouer avec les enfants de Canet à la mi-temps. C’était donc une minorité les plus virulents ?

Ceux qui ont joué avec les enfants de Canet m’ont aussi frappé, donc c’était vraiment à deux visages…Sachant qu’ils étaient alcoolisés, il faut le notifier. Moi-même, pendant la mi-temps, je les ai vus jouer et j’ai trouvé que c’était une belle action. Je ne m’attendais vraiment pas à ça.

Combien de temps ont duré ces scènes de violence ?

Je dirai 30 longues secondes. J’ai pris énormément de coups, surtout dans la nuque et dans le dos. Par réflexe, je me suis protégé le visage.

Aux urgences, quel a été le diagnostic des médecins ?

Ils ont déclaré un traumatisme aux cervicales et de nombreuses contusions. J’ai beaucoup d’hématomes un peu partout. J’ai beaucoup de chance, je m’en sors bien. J’ai eu quatre jours d’ITT. Physiquement, ça va, psychologiquement j'essaye d’aller mieux.

Comment as-tu réagi quand les forces de sécurité sont arrivées ?

C’était un soulagement, mais sur le moment je me demandais pourquoi elles n’étaient pas venues plus tôt…

Vous avez reçu beaucoup de soutien à la suite de cet évènement…

Le vice-président de l’OL a appelé mes parents, ils sont en contact avec lui. J’ai eu beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux, ça me fait énormément plaisir.

L’OM, par la voix de Jacques Cardoze, vous a également soutenu…

Je ne m’attendais vraiment pas à ça, j’étais très heureux quand je l’ai vu.

Comment envisagez-vous la suite ?

Pour moi, le plus important, c‘est que justice soit faite. C’est qu’ils soient retrouvés et jugés.

Vous envisagez de retourner dans les stades ou ça va être compliqué au regard du traumatisme ?

Vu mon amour de l’OM, je retournerai au Vélodrome, c’est sûr à 100%. Mais les matchs à l’extérieur, je pense que je n’irai plus, par peur que ça se reproduise…