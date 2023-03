France-Pays Bas: plusieurs hommages avant le match des Bleus

L’équipe de France entame ce vendredi contre les Pays-Bas sa campagne de qualification pour l’Euro 2024. En marge du choc disputé au Stade de France, la Fédération française de football a prévu plusieurs hommages pour les nouveaux retraités des Bleus ou pour honorer la mémoire de Just Fontaine et Claude Simonet.

Karim Benzema a choisi de décliner l'invitation de la FFF mais l'hommage du public tricolore aura bel et bien lieu pour les néo-retraités de la sélection. La Fédération française de football a confirmé vendredi comment elle saluera la carrière chez les Bleus de ses illustres anciens avant la rencontre face aux Pays-Bas (20h45) lors des éliminatoires de l'Euro 2024. En l'absence du buteur du Real Madrid, ils seront donc quatre anciens joueurs honorés, quatre champions du monde 2018: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Blaise Matuidi.

Les quatre anciens protégéés de Didier Deschamps en équipe de France seront ainsi présentés au public présent au Stade de France après les échauffements. Le speaker de l'enceinte dyonisienne invitera les supporters à les applaudir alors qu'une vidéo de leur carrière internationale sera diffusée sur les écrans géants.

>> France-Pays Bas en direct

Une minute d'applaussements pour "Justo" et Simonet

Au coeur d'une semaine consacrée à des actions pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, les Bleus marqueront ensuite leur soutien à cette cause lors des photos officielles. Comme cela avait déjà été le cas en mars 2021, les coéquipiers du nouveau capitaine Kylian Mbappé aboreront le slogan "Une seule couleur, celle du maillot" sur leurs vestes de survêtement en entrant sur la pelouse.

Joueurs français et néerlandais prendront ensuite la pose ensemble avant le début du match pour montrer "un engagement qui dépasse les frontières" selon les mots de la FFF dans un communiqué.

A quelques instants du coup d'envoi de cette première rencontre post-Coupe du monde pour l'équipe de France, les deux sélections ainsi que toutes les personnes présentes au stade seront invitées à observer une minute d'applaudissements afin d'honorer la mémoire de Just Fontaine et Claude Simonet. Le recordman du nombre de buts en un seul Mondial (13 réalisations) et l'ancien président de la FFF sont décédés les 1er et 15 mars derniers.

Un instant de recueillement lors duquel les joueurs des Pays-Bas et le staff de Ronald Koeman auront certainement une pensée ému pour Johan Cruyff, décédé le 24 mars 2016, il y a tout juste sept ans.