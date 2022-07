Incendies en Gironde: Valbuena abattu après la destruction de son camping par les flammes

Mathieu Valbuena, l'ancien joueur de l’équipe de France actuellement sous contrat avec l’Olympiacos, a fait part de son déchirement après la destruction de son camping par les flammes du violent incendie qui ravage actuellement la forêt de la Teste-de-Buch.

Mathieu Valbuena (37 ans) a suivi avec inquiétude, puis abattement la propagation le violent incendie qui ravage la Teste-de-Buch depuis plusieurs jours. Lundi, l’ancien joueur de l’équipe de France a perdu dans les flammes son camping, Pyla-Camping, dont il est copropriétaire depuis 2013. Quatre autres campings situés à proximité de la Dune du Pilat ont aussi été détruits en quelques heures. Le joueur était en Grèce, où il évolue sous les couleurs de l’Olympiacos depuis 2019.

"Ce sont des images terribles et c’est très triste de voir ces hectares et ces hectares de forêt partir en fumée, a-t-il regretté dans une interview au Parisien. Cette journée de lundi était redoutée avec la chaleur et des fortes rafales de vent qui n’arrangeaient rien. C’est difficile dans ces conditions d’arrêter ces feux de La Teste et de Landiras, mais l’essentiel reste bien évidemment que tout le monde soit en sécurité."

Deux incendies se propagent depuis plus d’une semaine en Gironde: l’un à la Teste-de-Buch, commune sur laquelle était situé Pyla-Camping, et un autre à Landiras. Lundi, les autorités ont procédé à l’évacuation de près de 15.000 personnes à La Teste. L'établissement du joueur avait déjà été évacué la semaine dernière et le milieu offensif avait confié, sur BFMTV, sa vive inquiétude sur le sort de ce lieu, particulièrement exposé. Quelques jours plus tard, presque tout a brûlé. Selon la préfète de la Gironde, les cinq campings de la Dune du Pilat ont été détruits à "90%".

Il rend hommage aux pompiers

"C’est une grande tristesse, poursuit Valbuena, consultant pour RMC Sport. Je possède cette affaire depuis 2013 avec un associé. Il est situé au pied de la dune entre le Yelloh Village Panorama du Pyla et les Flots Bleus (camping situé sur la dune, ndlr). J’ai beaucoup de mal à réaliser qu’il n’y a plus rien aujourd’hui. Je n’aurais jamais pu imaginer que ça irait jusque-là. C’est un site classé, qui dépasse les frontières avec beaucoup de Français et d’étrangers qui venaient camper ou simplement voir la dune du Pilat. Ça fait mal…" L’ancien international adresse une pensée émue aux pompiers qui se battent contre les flammes. "Ils mettent leur vie en danger face à un feu qui avance tout le temps et je tenais à les remercier du fond du cœur et leur dire que nous sommes derrière eux", conclut le natif de Bruges en banlieue de Bordeaux.