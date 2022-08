Interdiction d’offrir son maillot pour les joueurs de plusieurs clubs européens

Plusieurs grands clubs européens ont entamé une collaboration avec l’application AC Momento, qui proposent aux fans d’enchérir sur les maillots portés en match par leurs joueurs. Une décision qui ne passe pas auprès des supporters.

L’Atletico de Madrid, le Milan AC, Benfica et le FC Seville ont entamé une collaboration avec l’application AC Momento, qui se veut spécialiste des maillots de football portés en match.

John Brennan, le fondateur d’AC Momento, se présente comme fan de football et collectionneur. Il veut donc permettre aux fans d’obtenir le graal de tout collectionneur : un maillot porté par un joueur.

Le but de ce partenariat donc : rendre disponibles aux fans les plus offrants, des maillots portés en match, par les joueurs de leur club.

Un maillot pour le plus offrant

Désormais, lors de certains matchs, plus question pour ces joueurs de donner leur maillot à un supporter de leur choix.

Les spectateurs présents dans le stade pourront participer à une vente aux enchères en direct, pendant le match. Et le plus offrant remporte la tunique portée lors du match par son joueur favori.

En plus des clubs, plusieurs joueurs, et anciens joueurs ont été annoncés comme partie prenante du projet. Parmi eux Thierry Henry, Lionel Messi, Vinicius ou encore Eduardo Camavinga. Certaines pièces de leur collection de maillots seront disponibles sur le site. Selon John Brennan, ils pourront ainsi "protéger et préserver leurs propres souvenirs, tout en les partageant avec les fans du monde entier."

Des milliers de maillots devraient donc être disponibles sur l’application dans les prochains mois.

Les fans mécontents

Des maillots en apparence plus accessibles, mais seulement pour ceux qui auront les moyens de participer aux enchères. Les supporters des différents clubs se font déjà entendre sur les réseaux sociaux, parlant d’un partenariat honteux. Les fans de l’Atletico Madrid sont les plus véhéments, ils accusent les dirigeants de "mettre un prix sur leur passion".