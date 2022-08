Atlético: Griezmann, ça ne s'arrange pas

Pour sa deuxième saison en prêt à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est loin de vivre un conte de fée. Remplaçant, sifflé et insulté par son propre public, l’international français est loin d’évoluer dans un environnement serein à trois mois de la Coupe du monde.

Quand il est revenu pour la deuxième fois au sein de la capitale espagnole pour recommencer son histoire d’amour avec l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann ne s’attendait certainement pas à autant de difficultés, après un premier passage étincelant (133 buts entre 2014 et 2019).

Prêté deux saisons par le FC Barcelone après une expérience délicate en Catalogne, le champion du monde 2018 est en mission reconquête après une saison 2021-2022 gâchée par sa première longue blessure et une panne sèche devant le but pendant plus de sept mois en matchs officiels.

Pris en grippe par les supporters

Pourtant, l’an II de son deuxième mandat ne débute pas comme il l’avait prévu, malgré sa détermination à tourner la page sur l’une des saisons les plus décevantes de sa carrière. Remplaçant lors des deux premières journées face à Getafe (3-0) et Villarreal (0-2), “Grizou” a été sifflé par ses propres supporters lors de ses entrées en jeu. Les fans des Colchoneros sont même allés plus loin ce week-end lors du revers contre les hommes d’Unai Emery, en insultant leur numéro 8.

Un comportement que n’a pas apprécié son coéquipier Mario Hermoso. Très en colère, le joueur de 27 ans a tenu à prendre la défense de Griezmann. Il a aussi été la cible de jets de projectiles et de bouteilles et réussi à passer la barrière pour se rendre dans la tribune.

Buteur lors de la première journée contre Getafe, le Tricolore s’est (un peu) rassuré sur le plan sportif, en mettant fin à une incroyable disette de plus de sept mois en match officiel (sa dernière réalisation remontait au 6 janvier contre le Rayo Majadahonda, en Coupe du Roi. Une maigre consolation pour celui qui a dû se contenter de 56 minutes sur le pré depuis le coup d’envoi de la saison, Diego Simeone lui préférant la doublette Alvaro Morata-Joao Felix.

Quid de son avenir ?

Pourtant, l’entraîneur des Colchoneros a martelé qu’il comptait sur lui pour la saison en cours. "J'espère qu'il restera avec nous, je l'apprécie et je l'aime, a déclaré ces derniers jours le technicien madrilène. Tout le monde sait combien il est important pour l'équipe. J'espère qu'il pourra continuer sur la même lancée que lors de la pré-saison et de ce match à Getafe."

Si le coach compte sur lui, ce n'est pas forcémeent le cas de tout le monde dans le club, et ce n’est pas à n’importe quel prix. Selon plusieurs médias dont Mundo Deportivo, la direction des Colchoneros aurait demandé au joueur un sacrifice financier. Une réunion aurait eu lieu récemment entre Antoine Griezmann et le président de l'Atlético de Madrid. Celui-ci aurait demandé au joueur de 31 ans de consentir à une baisse de son salaire de 30%.

Pour rappel, Griezmann a déjà divisé son salaire par deux pour revenir à l'Atlético. Si le Français dispute plus de la moitié des matchs du club espagnol lors des deux saisons où il est prêté (avec au moins 30 minutes de temps de jeu), l'option d'achat sera automatiquement levée.

Lors des deux premiers matchs de la saison, le Français est resté sur le banc, entrant en cours de partie pour 28 minutes à chaque fois. Peut-être une parade pour ne pas payer les fameux 40 millions d’euros. Et qui ne manque pas d'inquiéter côté barcelonais. Mais pas sûr que la situation plaise à Antoine Griezmann, surtout lorsqu’une Coupe du monde approche dans moins de trois mois.