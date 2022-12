Iran: la FIFPro "choquée" par l'histoire du footballeur qui pourrait être exécuté

Le syndicat international des joueurs profesionnels a exprimé ce lundi son soutien à Amir Reza Nasr-Azadani. Le footballeur a été arrêté en Iran en marge de la contestation contre le régime en place et risque la peine de mort.

A l’image de nombreux Iraniens, certains footballeurs ont participé au mouvement de contestation contre le régime en place ces dernières semaines. Interpellé fin novembre par les autorités, Amir Reza Nasr-Azadani a reçu ce lundi le soutien du syndicat international des joueurs. Selon le site d’informations Iran Wire, non-affilié à l’Etat, le footballeur de 26 ans risque la mort même si ses proches n’ont pas été informés sur les causes de son arrestation. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la FIFPro a demandé l’annulation immédiate des sanctions décidées contre lui.

"La FIFPro est choquée et écœurée par les informations selon lesquelles le footballeur professionnel Amir Nasr-Azadani risque d'être exécuté en Iran après avoir fait campagne pour les droits des femmes et les libertés fondamentales dans son pays, a publié lundi le syndicat des joueurs sur son compte Twitter. Nous sommes solidaires d'Amir et appelons à la levée immédiate de sa peine."

Le deuxième footballeur arrêté en Iran

Fin novembre, Voria Ghafouri avait ainsi été accusé d'avoir "insulté et sali la réputation de l'équipe nationale" après sa participation aux manifestations et avoir affiché son soutien à la communauté kurde.

Un mouvement de contestation secoue l'Iran depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, décédée trois jours après son arrestation par la police des moeurs à Téhéran pour avoir, selon celle-ci, enfreint le code vestimentaire strict pour les femmes en République islamique d'Iran.