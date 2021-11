Irlande: des joueurs visés par des feux d'artifice en plein match

L'affrontement vendredi entre Waterford FC et Shamrock Rovers, dans une affiche comptant pour la première division irlandaise, a été marqué par des tirs de feux d'artifice de la part de supporters visiteurs, en direction de joueurs locaux.

Les stades français ne sont pas les seuls à être concernés par des incidents en tribunes. La rencontre ce vendredi de première division irlandaise entre Shamrock Rovers et Waterford FC a été interrompue pendant huit minutes en raison de débordements provoqués par les supporters visiteurs. A la 15e minute de jeu, des fans des Rovers ont lancé des feux d'artifice en direction du terrain.

Deux arrestations, une enquête en cours

Anthony Wordsworth, joueur de Waterford, a été touché par l'un d'eux et s'est écroulé sur la pelouse. Arbitre de la rencontre, Rob Hennessy a pris la décision de renvoyer les deux équipes au vestiaire. Un coéquipier de Wordsworth lui est rapidement venu en aide, alors qu'il a fallu l'intervention de la police locale pour calmer la foule.

Ni Anthony Wordsworth ni aucun autre joueur n'a été sérieusement blessé lors de ces incidents, comme le rapporte la presse locale. Le club de Shamrock Rovers a annoncé des "sanctions indéfinies" contre les deux personnes qui ont causé ces feux d'artifice.

La police locale a annoncé de son côté l'arrestation de deux hommes, âgés de 18 et 23 ans. S'ils ont été rapidement relâchés, une enquête est désormais en cours. "Il est regrettable que les actions de deux personnes aient nui à la réputation du club, a déploré l'équipe de Shamrock Rovers dans un communiqué. Cela ne reflète pas l'atmosphère et le soutien de la majorité de la foule, avec plus de 350 fans qui ont soutenu l'équipe tout du long de la rencontre, remportée 3-1."

Le match a bien pu reprendre ensuite alors que Waterford menait 1-0 au moment des faits grâce à John Martin. Il a fallu attendre la 70e minute pour assister à l'égalisation dans cette partie. Puis, Shamrock Rovers a pris l'avantage en fin de match pour s'imposer 3-1 à l'extérieur.