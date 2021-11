Atlético: Simeone est convaincu que Xavi va réussir au Barça

Diego Simeone a souhaité ce samedi la bienvenue à Xavi, nouvel entraîneur du FC Barcelone. Le technicien de l'Atlético de Madrid estime que son nouveau collègue connaît parfaitement les rouages du club catalan, ce qui facilitera son intégration.

Parti en 2015 en tant que légende, Xavi est de retour au sein du FC Barcelone. L'ancien milieu de terrain a été officialisé en tant que nouvel entraîneur, en remplacement de Ronald Koeman, pour un contrat jusqu'en juin 2024. Après avoir réalisé ses classes avec Al-Sadd, Xavi va vivre une première expérience sur un banc de touche européen.

Dans son club de coeur, Xavi sera d'autant plus suivi mais il représente aussi un nouvel espoir pour les supporters, avec l'idée qu'il puisse transmettre ses valeurs à son équipe. En conférence de presse ce samedi, Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, a confié son optimisme quant à la réussite future de son nouveau collègue de Liga.

"Il connaît le chemin à suivre"

"Xavi connaît la maison comme personne d'autre et il connaître les chemins qui lui permettront de performer de la meilleure façon possible et le plus rapidement, a déclaré Diego Simeone. En tant qu'entraîneur, il connaîtra surtout la manière de transmettre à l'équipe tout ce qu'il a toujours dit, ce qu'il a toujours recherché et représenté. Il arrive dans un endroit où ils le veulent et où il connaît le chemin à suivre."

En attendant Xavi, Sergi Barjuan disputera ce samedi son dernier match en tant qu'entraîneur-intérimaire du Barça, face au Celta Vigo. Après 12 journées, l'équipe qui sera ensuite dirigée par Xavi pointe provisoirement à la 9e place du classement et peine surtout à convaincre depuis le début de saison.

"Je sais que j'arrive dans un moment compliqué, mais j'affronterai ce défi avec le plus grand enthousiasme. Je vais travailler et lutter avec vous tous, pour qu'ensemble, nous atteignons ce que nous méritons (...) L'histoire continue", a écrit Xavi pour commenter son retour, lui qui revient "à la maison".