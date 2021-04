Italie: optimisme pour De Rossi, hospitalisé à cause du Covid

Membre du staff de l’équipe d’Italie, Daniele De Rossi est actuellement hospitalisé à Rome après avoir contracté le coronavirus. Victime d’une pneumonie, l’état de santé de l’ancien milieu serait stable.

La trêve internationale semble bel et bien avoir donné lieu à un important cluster pour l’équipe italienne. Outre les nombreux joueurs touchés à leur retour de sélection comme les Parisiens Marco Verratti et Alessandro Florenzi, plusieurs membres du staff de Roberto Mancini ont également contracté le Covid-19. En particulier Daniele De Rossi, dont l’aggravation des symptômes a même entraîné une hospitalisation ce vendredi à Rome.

"Son état est actuellement bon"

Touché par le coronavirus après les matchs en Bulgarie (0-2) et en Lituanie (0-2), l’ancien milieu de la Roma a fait face à une toux et une fièvre persistante pendant plusieurs jours. Examiné à l’hôpital de Spallanzani, Daniele De Rossi souffrirait finalement de problèmes respiratoires consécutifs au coronavirus, mais la situation serait désormais sous contrôle.

"L’ancien footballeur de Rome a été admis en raison d’une pneumonie, a expliqué le directeur de l’établissement auprès de la radio Kiss Kiss Napoli. Son état est actuellement bon et je peux dire que nous sommes optimistes."

Huit joueurs contaminés en sélection italienne

Retraité en janvier 2020 après une dernière aventure avec Boca Juniors, Daniele de Rossi a débuté sa reconversion en intégrant le staff de Roberto Mancini en marge des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Absente du Mondial précédent en Russie, la Nazionale a débuté sa campagne de qualifications par trois succès en autant de rencontres lors de la dernière trêve internationale.

Une période qui aurait contribué à faire circuler le virus avec pas moins de huit joueurs et quatre membres de l’encadrement testés positifs au coronavirus dans la foulée. Pour les internationaux, il s'agit de Matteo Pessina (Atalanta Bergame), Leonardo Bonucci et Federico Bernardeschi (Juventus), Marco Verratti et Alessandro Florenzi (Paris SG), Vincenzo Grifo (Fribourg) et Alessio Cragno (Cagliari). Plus durement touché que ses anciens coéquipiers, Daniele De Rossi va donc rester quelques jours à l’hôpital pour se retaper.