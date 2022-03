Matuidi investit dans le monde de la tech avec une cinquantaines d’athlètes

Entouré de nombreux sportifs, Blaise Matuidi a lancé un fonds d’investissement baptisé "Origins" afin de miser sur des start-up grand public dans le monde de la Tech. Un projet auquel se sont notamment associés N’Golo Kanté, Olivier Giroud, Paulo Dybala ou Antoine Dupont, le capitaine du XV de France.

Blaise Matuidi continue de se diversifier. Après être devenu un business angel il y a quelques années, le milieu de terrain français vient de lancer un nouveau projet ambitieux. Le joueur de 34 ans (il fêtera son 35e anniversaire le 9 avril), sans club depuis la fin de son aventure à l’Inter Miami (Major League Soccer), a créé un fonds d’investissements afin de miser sur des start-up grand public dans le monde de la Tech. Le champion du monde 2018 s’est associé à Ilan Abehassera, le patron de Dots, Salomon Aiach, le dirigeant de la branche française du fonds allemand Earlybird, et Yohan Benalouane, le défenseur de l'Aris Salonique (un ami de longue date).

Le trio a réussi à convaincre une cinquantaine d’athlètes, essentiellement des footballeurs, de se joindre à ce fonds d’amorçage basé aux États-Unis. N’Golo Kanté, Olivier Giroud, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe, Paulo Dybala ou Miralem Pjanic sont de la partie. Tout comme le capitaine du XV de France Antoine Dupont. Le groupe FDJ et des entrepreneurs réputés ont également adhéré au projet. "J'ai été surpris par l'engouement des sportifs. Ils ont compris que l'investissement dans la tech permettait de s'ouvrir l'esprit et de diversifier ses placements", explique Matuidi aux Échos, en précisant que cette pratique est déjà bien installée outre-Atlantique.

Une vingtaine de projets soutenus dans les deux ans à venir

Au-delà de leur apport financier, l’idée est de tirer profit de la notoriété des sportifs sur les réseaux, où Matuidi et ses associés cumulent plus de 160 millions d’abonnés. "Le but est de faire des stories tous ensemble, parce que nous avons envie de le faire. C'est une fierté de se dire qu'on représente ces start-up. Cela ne se limite pas à faire de la publicité pour une marque, nous avons envie de nous impliquer au maximum", précise Matuidi au Figaro. Une manière de préparer la suite pour les stars du sport: "Une carrière, c’est court, il y a eu une vie après", résume l’ancien joueur du PSG et de la Juventus, qui n’a pas encore décidé de raccrocher les crampons.

Origins a déjà placé des billes dans deux start-up: Ugami, une banque pour gamers, et Yumon, une plateforme pour influenceurs. Un troisième investissement, réalisé avec le fonds de la star NBA Kevin Durant, devrait rapidement être annoncé. Dans les deux ans à venir, Matuidi et ses acolytes prévoient de financer une vingtaine de projets, avec des participations comprises entre 100.000 et 500.000 euros.